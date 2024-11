Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app MIUI | Download (Novembre 2024)

Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche la MIUI di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all’esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l’esperienza software che offre alla propria community. Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano. E quando si parla di aggiornamenti rilevanti, ve ne parliamo con articoli dedicati dove illustrarvi quali novità vi sono contenute.

Proprio per questo, ho deciso di creare questa pagina, dove siete in grado di recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app MIUI di Xiaomi. Qua di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l’ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo, tramite questa pagina sarete certi di avere l’ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.

Ultimo aggiornamento: 4 novembre

Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app

Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema. Tuttavia, il motivo per cui ho creato questo spazio è perché spesso e volentieri vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.

Ciò detto, trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Ovviamente io non ho modo di dirvelo perché non mi è umanamente possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione. Qualora l’aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.

Lista app Versione Scarica Accessibilità 7.4.2 Scarica 7.3.0.00.0.AI (China) Scarica AI Portraits 2.0.0.5 Scarica 1.0.0.3 (Global) Scarica Always-On Display/Lock screen editor 2212.0.0.1-10301608 Scarica 2130.0.1.0-08121541 (MIUI Pad) Scarica 2128.4.2.1-05272026 (MIX Flip) Scarica App Vault 13.33.2 (MIUI 13 e successive) Scarica 12.50.0 (MIUI 11/12/12.5) Scarica 5.20.33-10301624 (China) Scarica Application Extension Service 1.2.9 Scarica Basic Daydreams 14 Scarica Battery and Performance 4.2.00 Scarica Bluetooth 14 Scarica Bokeh 2.0.17.3.0 Scarica 2.0.9.0.0 (Global) Scarica Bookmark Provider 14 Scarica Browser 18.6.40927 Scarica Bullet Screen Notification 3.0.0.231219 Scarica Bussola 16.0.2.1 Scarica CAJViewer PC 3.0.2 Scarica Calcolatrice 15.2.11 Scarica Calendario 16.1.2 Scarica Calendar Storage 13.0.1.2 Scarica Call Recorder 14 Scarica CarrierDefaultApp 14 Scarica Carrier Configure 6.0.1 Scarica Carrier Services 15.0.2 Scarica CIT 0.7.8 Scarica Cleaner 807.0.241008.release Scarica Cloud 1.12.0.2.60 Scarica CloudSim 1.2.4 Scarica Content Center 7.2.10.0800 Scarica DigitalKey 13.0.22 Scarica Feedback 16.0.1.2 Scarica FIDO UAF1.0 ASM 220231228 Scarica File Manager V1-230647 Scarica 7.0.1.7 (China) Scarica Floating Windows 14 Scarica Fotocamera 5.4.000510.3 Scarica Galleria 3.8.2.12 Scarica 4.1.0.8 (AI) Scarica 3.8.0.2 (Global) Scarica Galleria Editor 1.8.12.1.2 Scarica 1.8.6 (Global) Scarica Game Turbo 2.0.1 Scarica GetApps 4.82.0 Scarica 35.2.1.0 Scarica GoLauncher 3.3.4 Scarica Health 3.0.374 Scarica HyperPhone 15 Scarica Impostazioni 2.9.9.90 Scarica 2.9.9.86 (MIUI Pad) Scarica 2.9.9.82 (MIUI Fold) Scarica Input Settings 1.0.2309270920 Scarica Launcher 5.39.31.9940-10291457 Scarica Live Wallpaper Picker 14 Scarica LPA 1.5.7 Scarica Mail V13_20240930_t1 Scarica Media Viewer 2024093005 Scarica 2024073005 (Global) Scarica Messaggi (solo MIUI China) 16.0.0.44 Scarica Meteo 16.0.4.0 Scarica 15.0.8.2 (Global) Scarica Mi AI 6.127.30.0014 Scarica Mi AI Call Assistant 5.9.4 Scarica Mi AI Engine 2.3.1-2024102620 Scarica Mi AI Translate 5.2.8.20 Scarica Mi Canvas 1.6.0 Scarica Mi Coin 2.8.0 Scarica 1.12.14 (Global) Scarica Mi Community 5.2.7 Scarica Mi Connect 4.0.235.10 Scarica Mi Credit 1.1.0.821 Scarica Mi Drive 1.12.0.7.20 Scarica Mi Find Device 20.0.1 Scarica Mi Fitness (Xiaomi Wear) 3.35.1 Scarica Mi Home 7.7.702 Scarica Mi Home (Beta) 7.3.504 Scarica Mi Home Plus 0.8.3 Scarica Mi Live 5.16.062 Scarica Mi Macro 2.2.6.S Scarica Mi Monitor 1.1.40 Scarica Mi Mover 4.4.0.6 Scarica Mi Quick Apps Service Framework 81.10.9.3 Scarica Mi Roaming 8.0.6 Scarica Mi Secure Keyboard 3.3.5 Scarica Mi Share 2.23.0 Scarica 3.1.2 (Global) Scarica Mi Smart Cards 24.10.10.1.f Scarica Mi Store 3.25.6 Scarica Mi Store System Components 3.0.1.20240313 Scarica Mi Video 2022070100 Scarica Mi Wallpaper 4.1.9-ALPHA-10301534 Scarica Mi Wallpaper Carousel 3.4.7 Scarica Mi Wi-Fi 5.9.0 Scarica Mint Browser 3.9.3 Scarica Mint Launcher 1.1.4.10 Scarica MiraVision 14 Scarica MIUI Biometric 1.36.1-A140026 Scarica MIUI Launcher Go 2.9.2 Scarica Musica 6.4.19i Scarica MusicFX 1.4 Scarica Network Location Provider 15.2024.10.11 Scarica Note 8.6.0 Scarica Notifiche 1.1.6.52 Scarica Orologio 16.16.0 Scarica Performance Mode 14 Scarica POCO Launcher 2.0 5.39.31.9886-10191743 Scarica PreSale 3.3.11 Scarica Print Spooler 14 Scarica Provision 14 Scarica Quick Ball 15.2.0.3.1 Scarica Radio FM 2.7.02.102816i Scarica Radio FM Service 23.0.7 Scarica Rear Display 1.4.7 Scarica Registratore audio 6.1.32 Scarica Registratore schermo 2.14.1.2.1 Scarica Scanner 15.9.10 Scarica Screenshot 1.4.121-10111728 Scarica Security Core Component 1.2.0-15-231219 Scarica 1.1.2-15-231110 (MIUI Pad) Scarica Sensor Test Tool 3.54 Scarica Sicurezza (Xiaomi Security) 10.2.3-241014.0.1 Scarica 9.1.8-240702.0.1 (MIUI Pad) Scarica ShareMe 3.43.00 Scarica Smart Cards Web Extension 24.10.10.1 Scarica Super Wallpapers – Earth ALPHA-2.6.565-09261423-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Geometry ALPHA-2.7.565-09261422-vulkan Scarica Super Wallpapers – Mars ALPHA-2.6.565-09261421-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Moon ALPHA-2.6.564-10081543-ogl Scarica Super Wallpapers – Saturn ALPHA-2.6.565-09261420-ogl-64 Scarica Super Wallpapers – Snow Mountain ALPHA-2.6.565-09261447-ogl-64 Scarica System Apps Updater 24.10.17.814 Scarica System Features Plug-in 2.1.1-2-240919 Scarica 1.1.8-15-231219 (MIUI Pad) Scarica SystemHelper 3.0.1-20240717 Scarica System Helper Service 1.0 Scarica System SDK 1.20.2.5-1 Scarica System Security Components 2.1.15-20241012.0 Scarica System Service Plugin 9.11.81-241026.0.1 Scarica System UI 20240808.0 Scarica System UI Plug-in 16.0.2.2.0 Scarica Taplus 3.4.0 Scarica Telecomando 6.3.5G Scarica Telefono e Rubrica (solo China) 12.3.2.9 Scarica Third party app problems 5.1 Scarica VoiceAIRef 1.0.0 Scarica Wallpaper & Style 14 Scarica XiaoAi Edge Engine 0.2 Scarica XiaoAi Recommendation 1.17.2.5hh9 Scarica Xiaomi Account R-24.05.28.12 Scarica Xiaomi Analytics 6.4.0 Scarica Xiaomi Aon 3.0.34 Scarica Xiaomi Auto Connected 1.0.4-2024041919 Scarica Xiaomi Backup 6.5.3.2 Scarica Xiaomi Bullet Screen Notification 3.0.0.240821 Scarica Xiaomi CameraTools 24.08.22.0 Scarica Xiaomi CarWith 3.2.0-20241009 Scarica Xiaomi Car Connected Service 2.0.11-2024081221 Scarica Xiaomi Clipboard and Frequent Phrases 3.8.8 Scarica Xiaomi Cloud 1.12.0.3.95 Scarica Xiaomi Cloud Backup 1.12.1.6.16.0 Scarica Xiaomi Cloud Sync 1.12.0.1.10 Scarica Xiaomi Community 5.0.20241016 Scarica Xiaomi Device Interconnectivity Services (MIUI+) 16.00.53 Scarica 16.00.15.5 (Global) Scarica Xiaomi Earphones 2.0 (241017) Scarica Xiaomi Family Guard 3.11.09.03 Scarica Xiaomi Frequent phrases 3.6.5 Scarica Xiaomi Games 13.4.0.200 Scarica Xiaomi Game Services 0.5.2.7-M Scarica Xiaomi Giochi (Game Center) 3.7.1 Scarica Xiaomi GPU Driver Updater 1.2.1 Scarica Xiaomi Heart Rate 1.0.18.0 Scarica Xiaomi HomeLayout 3.1.0.17 Scarica Xiaomi Input Settings 1.0.2309051646 Scarica Xiaomi Interconnectivity Services (Cast) 16.1.0.2.3c993cb.3092437 Scarica Xiaomi Joyose 2.3.66 Scarica Xiaomi Mall 5.17.1.20231206.r1 Scarica Xiaomi My Services 1.3.0 Scarica Xiaomi Package Installer 5.2.9.1.0-20241023 Scarica Xiaomi PC Frame 3.0.1 Scarica Xiaomi PC Mode 12.1.208.5 Scarica Xiaomi Permissions 1.8.4 Scarica Xiaomi Recording Assistant 14 Scarica Xiaomi Remote Control 4.1.0 Scarica Xiaomi Search 10.9.2.09042 Scarica Xiaomi Service Framework 7.0.56-C (China) Scarica 6.1.61-G (Global) Scarica Xiaomi Scribe 1.0.2403211603 Scarica Xiaomi Services & Feedback 15.0.0.5 Scarica Xiaomi Services Framework 6.1.7-G Scarica Xiaomi SIM Activation Service R-24.03.04 Scarica Xiaomi Smart Service 2023.03.28.17 Scarica Xiaomi Speaker 2.4.53 Scarica Xiaomi Themes Store 14.0 Scarica Xiaomi Temi 5.0.2.7 Scarica 4.5.0.2 (AI) Scarica 2.6.2.6 (Global) Scarica Xiaomi TV+ 3.7.4 Scarica Xiaomi Updater 8.7.9 Scarica Xiaomi Wallet 6.85.3.5203.2266 Scarica Wake with Voice 6.0.0.9 (Qualcomm) Scarica 5.9.0.13 (MediaTek) Scarica Wallpaper & Style 13 Scarica Wireless Display Extension 2.0.1.7 Scarica WPS Office PC 3.1.3 Scarica

