Lo Snapdragon 8s Elite è già nell’aria: arriverà con un Camera Phone Xiaomi

Il 2024 di Xiaomi è ormai giunto al termine: la casa di Lei Jun ha presentato le serie top Xiaomi 15 e Redmi K80, i mid-range della famiglia Redmi Note 14 e vari budget phone. Noi occidentali siamo in attesa dei vari debutti Global, ma nel frattempo le uscite cinesi sono previste direttamente nel 2025. Tra i protagonisti di inizio anno ci sarebbe anche un gradito ritorno: Xiaomi CIVI 5 potrebbe essere il primo smartphone con l’inedito Snapdragon 8s Elite!

Xiaomi CIVI 5 sarà il primo smartphone con Snapdragon 8s Elite: ecco le ultime indiscrezioni

Crediti: Xiaomi

Quest’anno Qualcomm ha presentato un interessante chipset di fascia alta, ossia lo Snapdragon 8s Gen 3: realizzato a 4 nm, dotato di un core principale Cortex X4 (lo stesso dello Snapdragon 8 Gen 3) e con il focus sull’AI. Per il prossimo anno, le indiscrezioni guardano verso lo Snapdragon 8s Elite, ossia una versione minore dell’attuale chipset di punta. Non ci sono ancora dettagli sulle specifiche, ma visti i precedenti possiamo ipotizzare che sarà realizzato a 3 nm da TSMC e avrà dalla sua almeno un core proprietario Oryon. Ovviamente è impossibile non aspettarsi prestazioni elevante: l’attuale 8s Gen 3 è stato utilizzato su vari modelli di fascia medio alta, come nel caso di Xiaomi CIVI 4 Pro.

E proprio la serie CIVI è tornata sotto i riflettori: secondo quanto rivelato da un noto insider cinese, lo Snapdragon 8s Elite dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2025. Il lancio sarebbe previsto a bordo del futuro Xiaomi CIVI 5 o CIVI 5 Pro, il prossimo Camera Phone del brand asiatico. A marzo di quest’anno abbiamo assistito al debutto del modello CIVI 4 Pro; successivamente hanno fatto capolino dei dettagli su un possibile CIVI 4 base, ma con un nulla di fatto. Anzi, alcuni cambiamenti ai vertici hanno messo in allerta gli appassionati, tanto che la stessa Xiaomi ha smentito la possibile chiusura della serie CIVI.

La famiglia CIVI è particolarmente apprezzata in patria: si tratta di telefoni leggeri e sottili, con un occhio al comparto fotografico (l’ultimo modello, infatti, è in collaborazione con Leica). Purtroppo in Italia abbiamo avuto solo Xiaomi 13 Lite, rebrand internazionale di CIVI 2; il successivo CIVI 3 è inedito a livello Global mentre il già citato CIVI 4 Pro è stato lanciato in alcuni paesi (non europei) come Xiaomi 14 CIVI. Insomma, la strategia dell’azienda non è ancora del tutto chiara: il prossimo Xiaomi CIVI 5/5 Pro potrebbe fare capolino come parte della gamma 15, ma ovviamente per ora è ancora tutto nebuloso.

