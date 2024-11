Xiaomi 15 Global nei benchmark AI: il lancio in Italia avverrà mesi prima

Se state aspettando la presentazione di Xiaomi 15 Global in occidente, specialmente in Italia, sappiate che potrebbe avvenire ben prima del previsto. Negli anni passati, Xiaomi ci ha abituati ad avere top di gamma presentati a fine anno in Cina e importati in Europa nel Q1 dell’anno successivo, solitamente in occasione del MWC di Barcellona che si tiene a cavallo fra febbraio e marzo. Questa volta non sarà così, perché quanto trapelato in rete tramite benchmark AI ci rivela quella che sarebbe il periodo di presentazione fuori dai confini cinesi.

Ci avviciniamo alla presentazione sul mercato Global di Xiaomi 15, dubbi sul Pro

Oltre a testare CPU e GPU, da un po’ di tempo GeekBench permette anche di misurare le prestazioni sintetiche del motore d’intelligenza artificiale di smartphone come Xiaomi 15, che puntano molto sul mondo AI. Al di là dei numeri, che fotografano uno scenario che ci interessa fino a un certo punto, ciò che c’è di interessante è la sigla, ovvero 24129PN74G. Questa è la sigla tipica degli smartphone Xiaomi, e alcuni sanno che ci dà due indizi fondamentali: la “G” alla fine, che indica che si tratta della variante Global di Xiaomi 15, e il “2412” all’inizio, che sta per dicembre 2024.

A questa informazione se ne aggiunge un’altra che parrebbe contraddirla: giorni fa, un dirigente di Xiaomi India ha affermato che Xiaomi 15 arriverà sul mercato indiano a marzo 2025. Questo è strano, perché finora i top di gamma Xiaomi sono stati lanciati contemporaneamente o quasi in India ed Europa, mentre qua si parla di diversi mesi di distanza. Non resta che attendere ulteriori rumor o conferme dall’azienda nei mesi a venire, per uno Xiaomi 15 che è comunque già acquistabile in Italia.

