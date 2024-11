Xiaomi 14 si aggiorna in Europa ad Android 15 | Download

Incredibile ma vero: la serie Xiaomi 14 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 15, e lo sta facendo prima in Europa che in Cina. In passato, l’azienda cinese ci aveva abituato al fatto che i major update partissero prima in madre patria e poi si diffondessero nel resto del mondo, o che al massimo lo facessero in contemporanea. Questa volta è andata al contrario, con il roll-out che è ufficialmente iniziato sui mercati internazionali: ecco novità e link al download.

Arriva in Europa l’aggiornamento Android 15 per la serie Xiaomi 14

Al momento, l’aggiornamento Android 15 è partito solamente per Xiaomi 14, ma ci aspettiamo che a breve avvenga lo stesso anche per gli altri modelli della gamma, a partire da Xiaomi 14 Ultra. Per quanto riguarda l’Europa, il major update sta venendo inviato sotto forma di OS1.1.4.0.VNCEUXM, ovvero HyperOS 1.1 EEA; niente da fare per HyperOS 2, release che per il momento rimane esclusiva temporale della Cina.

Scarica HyperOS 1.1 per la serie Xiaomi 14

Changelog completo

Schermata home Ottimizzazione: le icone delle cartelle non venivano sempre visualizzate completamente

Ottimizzazione: un problema per cui molto spazio nella parte superiore dello schermo veniva lasciato vuoto nel layout della schermata Home Correzione: la schermata iniziale ha smesso di funzionare in alcuni casi

Schermata di blocco Correzione: lo schermo lampeggiava durante la regolazione delle impostazioni di visualizzazione sempre attiva

App recenti Correzione: la scheda dell’app iniziava a tremare quando l’ordine delle schede veniva riorganizzato

Altri miglioramenti e ottimizzazioni Correzione: gli screenshot sono diventati neri per alcune app



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le