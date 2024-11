Anche Xbox ha il suo chatbot AI: può aiutarti ad ottenere un rimborso!

Nel corso degli ultimi anni sempre più grandi aziende tech hanno lanciato il proprio chatbot, con funzionalità più o meno diverse, per fornire agli utenti nuovi modi per interagire con i servizi. Microsoft, in questo senso, ha aperto le danze delle rivoluzione AI con il nuovo Bing (diventato poi Copilot), ma adesso è pronta ad integrare questa tecnologia anche su Xbox, con un nuovo chatbot d’assistenza.

Xbox Support Virtual Agent: un modo tutto nuovo di offrire supporto tecnico agli utenti

Crediti: Microsoft

Quest’estate erano emersi online i primi rumor sulla possibilità che l’azienda di Redmond stesse lavorando ad un nuovo chatbot per il supporto e in questi giorni Microsoft ha finalmente annunciato i nuovi “Xbox Support Virtual Agent“: delle intelligenze artificiale addestrate per fornire supporto tecnico agli utenti della console/servizio.

Gli iscritti al programma Xbox Insider, a partire da oggi, possono testare questa novità direttamente sul sito ufficiale Xbox. Sulle pagine del supporto, infatti, facendo click su “Fai una domanda” si aprirà la schermata di chat con i due nuovi agenti di supporto AI, che potranno fornire informazioni sulle funzioni sulle funzionalità delle console e sulla gestione dell’account, aiutandovi anche (eventualmente) ad ottenere un rimborso per un acquisto.

Se i chatbot non dovessero essere in grado di risolvere il problema, tuttavia, sarà comunque possibile mettersi in contatto con un agente umano in chat, in modo da avere un contatto diretto con la compagnia.

