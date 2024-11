I nuovi temi di WhatsApp sono colorati e personalizzabili: eccoli in queste immagini esclusive

WhatsApp è finalmente pronto a dire addio (almeno in parte) al caratteristico colore verde in favore di nuovi coloratissimi temi che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Da diversi mesi, infatti, questa nuova funzionalità è disponibile per alcuni utenti selezionati nella versione beta dell’app di messaggistica istantanea, ma di recente il rollout (seppur lentissimo) sembra essere iniziato anche per la versione stabile ed oggi possiamo mostrarvi in esclusiva qualche nuova immagine.

WhatsApp si tinge del colore che più ti piace con i nuovi temi personalizzabili

I nuovi temi di WhatsApp sono accessibili tramite il menu “Impostazioni > Chat > Tema della chat” e permettono di donare una veste tutta nuova alla grafica dell’app di messaggistica istantanea più popolare d’Europa. Una volta che la funzionalità sarà attiva per il proprio account, gli utenti potranno scegliere tra ben 20 colori con cui personalizzare il colore delle bolle dei messaggi inviati e ricevuti, scegliendo uno sfondo tra quelli predefiniti abbinati alla colorazione oppure uno personalizzato.

Dopo aver selezionato il colore desiderato, sarà possibile scegliere anche la “luminosità“: con uno slide, infatti, è possibile personalizzare il tono in modo da farlo assomigliare di più al tema chiaro o al tema scuro del sistema operativo (in questo caso iOS). La personalizzazione del tema sarà disponibile unicamente per l’utente e non sarà visibile alle persone con cui si chatterà (diversamente da quanto avviene su Messenger, per esempio).

Al momento i nuovi temi sono ancora in fase di rollout su iOS, che tuttavia sembra proseguire con estrema lentezza. La funzione arriverà senza ombra di dubbio anche sulla versione Android di WhatsApp, ma al momento risulta difficile fare una previsione su quando tutti gli utenti potranno accedervi.

