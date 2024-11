Niente più conversazioni interrotte: su WhatsApp arrivano le bozze

Quante volte vi è capitato di chattare con qualcuno, essere interrotti, e dimenticare cosa si stava scrivendo? A quanto pare agli sviluppatori di WhatsApp diverse volte, vista l’introduzione di una nuova funzionalità che mira a risolvere proprio questo problema. Sull’app di messaggistica istantanea di Meta, infatti, arrivano oggi ufficialmente le bozze: una funzione che manterrà il testo che si sta scrivendo in memoria anche chiudendo improvvisamente l’app.

Con le bozze di WhatsApp sarà impossibile dimenticarsi cosa si stava scrivendo

Crediti: Mark Zuckerberg

WhatsApp e Mark Zuckerberg, attraverso i canali ufficiali sull’app di messaggistica istantanea, hanno annunciato l’arrivo di una funzionalità che tornerà molto utile quando bisogna scrivere messaggi piuttosto lunghi, oppure ci si dimentica cosa si stava digitando perché presi dai mille impegni. Con le nuove “bozze“, infatti, gli utenti di WhatsApp potranno conservare in memoria la scrittura dei messaggi, che fin quando non saranno inviati verranno identificati con la nuova etichetta.

Questa nuova funzione è già in fase di rollout con il nuovo aggiornamento dell’app mobile per iOS e Android. Nel caso in cui non riusciste ad utilizzare le bozze, assicuratevi di aver installato l’ultima versione disponibile su App Store oppure Google Play Store.

