Approfitta delle promo Black Friday di Dreame: sconti fino a 600€, ma ancora per poco!

L’ultimo fine settimana di novembre è alle porte questo vuol dire solo una cosa: Black Friday! Le offerte per il venerdì nero si intensificano e diventano ancora più ghiotte. Con gli ultimi giorni di sconti, questo è il momento di cogliere al volo le occasioni targate Dreame e di passare ad un robot aspirapolvere premium con il massimo risparmio: fino a 600€ in meno grazie alla promo Black Friday!

Ultimi giorni di offerte per il Black Friday: approfitta ora delle occasioni Dreame e risparmi fino a 600€

Crediti: Dreame

Le offerte Dreame sono al loro apice e se stavi aspettando il momento perfetto per passare alle pulizie tecnologiche, ecco l’occasione: Dreame X30 Ultra è il robot aspirapolvere premium con tante funzionalità top, ora in promozione a 799€, con uno sconto di ben 600€ sul prezzo di listino (1.399€). Ovviamente parliamo di una soluzione pensata per semplificare la vita a 360° dato che si tratta di un robottino aspirapolvere e lavapavimenti, con una stazione di ricarica e svuotamento che offre anche il lavaggio dei moci con acqua calda a 60°C. Inoltre il robot è dotato della tecnologia MopExtend RoboSwing di Dreame, per raccogliere lo sporco anche nelle fessure alte solo 4 cm e pulire a fondo i bordi delle stanze. Ma le occasioni non finiscono qui!

Il fatidico giorno del Black Friday 2024 è il 29 novembre, ma le offerte Dreame sono iniziate già da oltre una settimana: invece di un weekend di sconti, il brand ha optato per un periodo promozionale più lungo, in modo da aumentare le possibilità degli utenti di passare alle pulizie smart con un grande risparmio. Ma ora l’iniziativa sta per volgere al termine e questi sono gli ultimi giorni per approfittare degli sconti sulle soluzioni Dreame per il Black Friday: trovi tutte le occasioni del momento su Amazon e nello store ufficiale del brand, con prezzi imbattibili (fino al 2 dicembre)! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

