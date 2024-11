Twitter/X: il nuovo “blocca account” è ufficiale, ma questa volta rischia grosso

Aggiornamento 05/11: Elon Musk ha tenuto fede alle promesse e ha lanciato su Twitter/X la funzione “blocca account” rivista per mostrare lo stesso i contenuti. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Tra eccentrici cambiamenti e moderazione dei contenuti piuttosto blanda, X (conosciuto una volta come Twitter) ha rischiato più volte il ban da paesi e piattaforme, ma con l’ultima novità la situazione del social network potrebbe aggravarsi ulteriormente. Elon Musk, infatti, ha annunciato che il blocco degli account non funzionerà più come una volta, ma consentirà lo stesso agli utenti di visualizzare i contenuti.

Twitter/X gioca col il fuoco: il cambio del blocco degli account potrebbe portare all’esclusione dagli store

Crediti: Canva

Il blocco degli account sui social network permette di nascondere determinati contenuti ed evitare che gli utenti indesiderati possano interagire con noi, ma presto quella che sembra una funzione di base potrebbe cambiare radicalmente. Su Twitter/X, infatti, in futuro bloccare un account servirà soltanto ad impedire che l’utente possa interagire con noi, senza però impedirgli di visualizzare quello che postiamo a nostra volta.

Il cambiamento, sgradito alla maggior parte degli utenti, potrebbe però portare all’esclusione dell’app ufficiale dai marketplace digitali come App Store di Apple e Play Store di Google: nel corso del tempo, infatti, questa funzione è diventata talmente importante da essere un requisito minimo per tutti i social network, che non potrebbero essere presenti sulle piattaforme se non adottassero certe misure.

In alcuni paesi, inoltre, la legge impone obbligatoriamente ai social network di consentire il blocco completo degli account che recano fastidio ad altri utenti, quindi per Twitter/X potrebbe prospettarsi sia un ban internazionale che una esclusione dalle principali piattaforme che consentono di scaricare l’app. Staremo quindi a vedere se Elon Musk deciderà di continuare su questa strada o se preferirà tornare su suoi passi.

Aggiornamento 05/11: il nuovo “blocca account” arriva su Twitter/X

We’re starting to launch the block function update https://t.co/qNYIudCrqb — Engineering (@XEng) November 3, 2024

Tenendo fede alle promesse fatte il mese scorso, Elon Musk ha lanciato su Twitter/X una rivisitazione della funzione “blocca account” che permetterà comunque agli utenti di vedere i contenuti degli account bloccati. La funzionalità è adesso in rollout, ma come accennato in precedenza potrebbe causare diversi guai al social network dell’ex uccellino blu, tanto da arrivare al ban in alcuni paesi e marketplace.

