Questo è il coltellino svizzero del Black Friday 2024: tutte le offerte in un solo articolo!

Lo abbiamo atteso per un anno intero e finalmente il momento più importante per gli sconti è arrivato. Il Black Friday 2024 è cominciato in via ufficiale, anche se le offerte dedicate sono partite con una settimana di anticipo; tuttavia questo è il weekend del venerdì nero, con le migliori occasioni per risparmiare (che culminerà poi nelle offerte del Cyber Monday). Abbiamo creato per voi un articolo riepilogativo, in cui trovate tutti gli store online più importanti che partecipano a questo periodo promozionale d’oro!

Tutte le offerte del Black Friday 2024: ecco quali sono gli store online più importanti che partecipano al “venerdì nero”

Crediti: Canva

Lo abbiamo sottolineato poco sopra e lo ripetiamo adesso: le offerte del Black Friday 2024 sono iniziate in anticipo, complice anche la promozione lanciata da Amazon la scorsa settimana (con tanto di sconti dedicati ai prodotti di Seconda Mano, l’usato garantito dell’e-commerce). Ma allo scoccare della mezzanotte del 29 novembre siamo entrati nel vivo, ossia la vera giornata del venerdì nero, pronta a sfociare in un fine settimana di occasioni. La naturale conclusione è il Cyber Monday: le offerte non finiranno domenica sera, ma continueranno fino a lunedì 2 dicembre! Ecco l’elenco di tutti gli store online che partecipano all’ultima tornata di ribassi per il Black Friday: si tratta di e-commerce e di brand (cinesi e non) con tante occasioni imperdibili!

Amazon

Crediti: Canva

Si tratta di uno degli e-commerce più importanti al mondo, scelto da milioni di utenti in tutto il mondo per i vantaggi che offre: la spedizione rapida Prime è imbattibile, così come sono imbattibili tutti tanti altri aspetti (la politica sui resi e la celerità con la quale possono essere effettuati e non solo). La Settimana del Black Friday di Amazon è ricca di occasioni per risparmiare: offerte lampo imperdibili, prodotti a meno di 20€, dispositivi a marchio Amazon a prezzi assurdi, sconti in salsa tech ma anche articoli per la casa, abbigliamento, bellezza e tantissime altre categorie! Inoltre ci sono offerte pazze anche sui prodotti Amazon Seconda Mano, ossia l’usato garantito dell’e-commerce: articoli resi, controllati e riproposti a prezzo inferiore, ora con un extra sconto al checkout!

eBay

Crediti: Canva, eBay (logo)

eBay ha lanciato il suo personalissimo Black Friday, con la promozione Cyber Week: sconti fino a 80€ utilizzando il codice PSPRNOV24. Il coupon permette di beneficiare fino ad un massimo di 40€ di sconto, ma può essere utilizzato due volte per utente (per ordini differenti). Il buono offre uno sconto diverso in base alla soglia di spesa:

buono sconto di 5€ su una spesa da 50€ a 149€

su una spesa da 50€ a 149€ buono sconto di 10€ su una spesa da 150€ a 299€

su una spesa da 150€ a 299€ buono sconto di 15€ su una spesa da 300€ a 449€

su una spesa da 300€ a 449€ buono sconto di 25€ su una spesa da 450€ a 649€

su una spesa da 450€ a 649€ buono sconto di 40€ su una spesa da 650€

Cyber Week eBay | Offerte Black Friday 2024 da 50€ a 149€: buono sconto di 5€

da 150€ a 299€: buono sconto di 10€

da 300€ a 449€: buono sconto di 15€

da 450€ a 649€: buono sconto di 25€

da 650€ in su: buono sconto di 40€ MAX 2 utilizzi per utente Termina l'8 dicembre alle 23:59 More Less fino a 80€ di sconto

Unieuro

Crediti: Unieuro, OPPO, Google

Lo store Unieuro ha pensato bene di lanciare una promo a sorpresa, con gli SCONTI GRAN FINALE: si tratta di uno sconto del 25% che viene applicato al carrello, valido su tutto il catalogo ma a fronte di una spesa minima di almeno 199€. Ovviamente l’iniziativa è valida anche sui prodotti già scontati, con un risparmio raddoppiato!

MediaWorld

Crediti: MediaWorld

MediaWorld ha lanciato la promo Black Friday Gran Finale: come al solito lo store rosso ha pensato bene di lasciare di stucco con prezzi bassissimi sul meglio della tecnologia. Smartphone, notebook, TV, audio e Home Cinema, Grandi e piccoli Elettrodomestici: le occasioni sono tantissime!

Comet

Crediti: Comet

Tra gli store che partecipano alle offerte c’è anche Comet, con il nuovo volantino Gran Finale Black Friday: le offerte sono davvero tante, con prodotti di molteplici categorie e prezzi top. Anche in questo caso la promo termina il 2 dicembre, concludendosi con il Cyber Monday!

Euronics

Manomano

AliExpress

Crediti: AliExpress

Geekbuying

Crediti: Canva, Geekbuying

Geekmall

Crediti: Geekmall

Banggood

Crediti: Banggood

Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Honor

Crediti: Honor

Huawei

Pura 70 Ultra – Crediti: Huawei

OPPO

Crediti: OPPO

OnePlus

OP 12R – Crediti: OnePlus

Le occasioni non sono ancora finite…

