Touroll B1 è l’e-bike da città con portapacchi, a meno di 500€ | Black Friday

Anche se il freddo dell’inverno può far passare la voglia di pedalare, in realtà proprio questo è il momento perfetto per pensare alla mobilità green. Questi sono i giorni del Black Friday e ovviamente è un’occasione d’oro per risparmiare: Touroll B1 è la bici elettrica da città con portapacchi, abile e performante, robusta e conveniente (grazie a questo codice sconto di Geekbuying)!

Touroll B1 è la nuova bici elettrica in offerta per il Black Friday: risparmia con questo codice sconto!

Crediti: Touroll

Il prezzo di Touroll B1 è di 499€, riscattando il codice sconto “BFSALEF3“: si tratta di una delle offerte di Geekbuying in occasione del Black Friday 2024, quindi approfittane ora perché il risparmio è assicurato! Inoltre è presente anche la spedizione gratis dall’Europa, un’aggiunta sempre gradita. La bici elettrica Touroll B1 è una soluzione da città con pneumatici da 26 x 1,95″, un cambio Shimano a 7 velocità, frenico a disco e 5 livelli di pedalata assistita.

Crediti: Touroll

La batteria è un’unità da 15,6 Ah, per un’autonomia fino a 90 km in modalità assistita. Il retro del veicolo ospita anche un utile portapacchi. Infine, c’è spazio anche per un ammortizzatore anteriore, in modo da avere una guida ancora più comoda. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

