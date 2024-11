Ultimi giorni di offerte Tineco per il Black Friday: questo è il momento di una lavapavimenti tech!

È passata più di una settimana dall’inizio delle offerte targate Tineco in occasione del Black Friday 2024: sono stati giorni particolarmente intensi, con tantissimi sconti e numerose occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia per le pulizie intelligenti. Ma ora siamo ad un passo dalla fine: il fine settimana del Black Friday è praticamente arrivato e quindi questi sono a tutti gli effetti gli ultimi giorni per risparmiare. Stai ancora valutando l’acquisto di una lavapavimenti tech? Affrettati perché questi sono i migliori prezzi dell’anno e sono tutte occasioni disponibili su Amazon (la spedizione Prime è sempre sinonimo di massima sicurezza)!

Le offerte Tineco per il Black Friday 2024 si avvicinano alla fine: mancano solo pochi giorni al termine della promozione

Crediti: Tineco

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi dell’anno: durante questo periodo promozionale è possibile risparmiare tantissimo, una manna dal cielo in vista del Natale. Approfittando degli sconti di questo momento si arriverà al periodo delle feste con tutti i regali già pronti, senza stress e senza spese eccessive: insomma, il venerdì nero è di certo un’occasione d’oro! Ora questo periodo di sconti è entrato nel vivo e si avvia verso la fase finale: le promo terminano il 2 dicembre, quindi hai a disposizione ancora pochi giorni prima della fine.

Crediti: Tineco

Le offerte di Tineco vedono protagonisti tante soluzioni tech per le pulizie intelligenti: FLOOR ONE Stretch S6 è una lavapavimenti capace di inclinarsi fino a 180°, in modo da raggiungere punti impossibili per i modelli classici (sotto letti, divani e mobili profondi); FLOOR ONE Switch S7, invece, è la soluzione definitiva per chi vuole semplicemente… tutto: è una lavapavimenti che si trasforma anche in un aspirapolvere in formato slim, ma è anche una mini spazzola elettrica per letti e divani oppure un pratico strumento per la pulizia delle fessure!

Scopri tutte le offerte Tineco su Amazon: questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle occasioni del Black Friday 2024, con sconti oltre il 30% e tutti i vantaggi della spedizione Prime (sempre una garanzia)! Inoltre è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al codice “C47L8APK“: basta riscattarlo al momento del checkout per ricevere subito un buono del 2%. Il coupon è valido su tutti i prodotti Tineco presenti su Amazon e sarà attivo fino al 21 dicembre (quindi potrete utilizzarlo anche dopo il termine delle offerte Black Friday). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o... 389,00€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C,... 599,00€ 459,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo 899,00€ 669,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza di Aspirazione, 70 Minuti di Autonomia, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola 3DSense,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE Station 5 Plus Aspirapolvere Senza Fili con Base di Raccolta Automatica da 2,5L, Pulizia Automatica Completa, Potenza di Aspirazione da 175W,... 399,00€ 339,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2024 11:59

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le