Tineco FLOOR ONE Switch S7 è una lavapavimenti e un aspirapolvere slim insieme! | Black Friday

Le offerte di Tineco per il Black Friday continuano e quest’oggi la protagonista assoluta è una lavapavimenti multifunzione che combina tecnologie avanzate e versatilità in un unico dispositivo. Tineco FLOOR ONE Switch S7 è l’ideale per gli utenti che desiderano pavimenti impeccabili senza sforzi ed ora diventa ancora più interessante, grazie a quest’offerta su Amazon (con spedizione Prime).

Tineco FLOOR ONE Switch S7: la lavapavimenti multifunzione per chi vuole solo il meglio, ora in promo per il Black Friday

Crediti: Tineco

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE Switch S7 segue la tradizione del brand ed include una serie di tecnologie che conosciamo bene, ma le declina in un formato differente. Per prima cosa è dotata di un doppio serbatoio che separa l’acqua pulita da quella sporca, mantenendo costantemente alte prestazioni e la massima igiene (dato che evita contaminazioni). Il design ergonomico consente spostamenti agili e privi di sforzi mentre il display LED rende l’uso semplice ed intuitivo. Inoltre la base di ricarica permette anche l’auto-pulizia della spazzola tramite lavaggio con acqua calda e asciugatura rapida con aria calda (in questo modo evita la formazione di muffa e odori sgradevoli).

Abbiamo parlato della funzione lavapavimenti, ma FLOOR ONE Switch S7 è molto di più: basta un attimo è il dispositivo diventa un’aspirapolvere slim, sottile e leggero ma dotato di una potenza di aspirazione top (grazie alla tecnologia PureCyclone) e senza il rischio di grovigli di peli e capelli, con la spazzola ZeroTangle. Entrambe le versioni (lavapavimenti ed aspirapolvere) presentano la tecnologia iLoop di Tineco: rilevano automaticamente il grado di sporco, dosando in tutta autonomia sia la potenza che il flusso dell’acqua (in modo da risparmiare). Lato autonomia, la prima versione offre fino a 40 minuti di utilizzo, mentre come vacuum cleaner si sale a 65 minuti. Le sue capacità multifunzione non finiscono qui: grazie agli accessori inclusi, il dispositivo diventa anche una pratica mini spazzola elettrica e uno strumento per pulire le fessure.

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE Switch S7 è in sconto su Amazon per il Black Friday: il prezzo scende a 669€, con un risparmio del 26%. Ovviamente anche in questo caso c’è la spedizione Prime, per la massima sicurezza e celerità. Inoltre è attivo il coupon “C47L8APK“, con uno sconto del 2% da applicare a tutti i prodotti Tineco, valido fino al 21 dicembre. Per scoprire gli altri prodotti Tineco in promo per il Black Friday, dai un’occhiata a questa pagina! E se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo 899,00€ 669,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o... 389,00€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C,... 599,00€ 459,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza di Aspirazione, 70 Minuti di Autonomia, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola 3DSense,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE Station 5 Plus Aspirapolvere Senza Fili con Base di Raccolta Automatica da 2,5L, Pulizia Automatica Completa, Potenza di Aspirazione da 175W,... 399,00€ 339,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 24/11/2024 10:30

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le