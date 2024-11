Su TikTok ora puoi condividere la musica di Spotify ed Apple Music

TikTok continua a lavorare ogni giorno per migliorarsi e per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. A dimostrarlo, oltre alle tante feature introdotte nel corso degli anni, questa volta è una novità interessante soprattutto per chi ama la musica: è arrivata ufficialmente la nuova integrazione con Apple Music e Spotify.

Ora è possibile condividere su TikTok i brani direttamente da Spotify ed Apple Music

Crediti: Spotify

TikTok porta i suoi utenti ad immergersi ancor di più nel mondo della musica. Con le nuove integrazioni appena aggiunte, l’app social consente di condividere la propria canzone preferita direttamente da Apple Music e Spotify. Pubblicare una traccia, un album o persino una playlist ed altri contenuti musicali diventa ancora più interessante essendo i suddetti servizi tra i più utilizzati al mondo. Ogni contenuto può essere pubblicato sia nel feed che all’interno delle storie, oltre che tramite messaggi. Il nome della funzione è “Condividi in TikTok” e somiglia molto a quella vista su Instagram: basta infatti fare tap sul contenuto condiviso e ci si ritroverà direttamente sulla piattaforma musicale d’origine per ascoltarlo.

Crediti: Spotify

Sembra essere dunque la pietra tombale definitiva sul progetto TikTok Music che non è mai decollato per davvero. L’azienda infatti ha deciso di ampliare l’integrazione con il mondo musicale presumibilmente in seguito alla scelta di abbandonare questa piattaforma, la quale chiuderà ufficialmente i battenti dal prossimo 28 novembre.

