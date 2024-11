TikTok limita i filtri che cambiano l’aspetto: bisognerà essere maggiorenni per usarli

Nel corso degli anni i social network hanno implementato diverse funzionalità per consentire anche ai più giovani di godersi l’esperienza d’uso senza la paura di sentirsi in pericolo, ma TikTok in questi giorni ha deciso di fare un importante passo in avanti. Molto presto, infatti, gli utenti più giovani che utilizzano il popolare social dei video brevi non saranno più in grado di utilizzare i filtri che cambiano l’aspetto.

TikTok vuole maggiore protezione per i minorenni e limita l’accesso ai filtri

ByteDance ha stilato un rapporto sulla sicurezza dei più giovani che utilizzano TikTok, evidenziando come i filtri che cambiano l’aspetto abbia un impatto psicologico ed emotivo sulla percezione che i minorenni hanno di loro stessi. Per questo motivo, molto presto verranno introdotti nuovi cambiamenti che limiteranno l’utilizzo dei filtri, in particolar modo per i minorenni.

TikTok permetterà di utilizzare i filtri che cambiano l’aspetto della persona soltanto agli utenti che hanno già compiuto 18 anni, fornendo informazioni su come funzionano i determinati filtri ed effetti. Gli sviluppatori e i creator, inoltre, saranno chiamati a migliorare la consapevolezza e la comprensione di alcuni degli effetti indesiderati che determinati filtri possono comportare.

Gli utenti, tuttavia, potranno comunque dilettarsi con le nuove funzionalità, come la possibilità di condividere la musica direttamente da Spotify e Apple Music.

