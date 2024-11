Connessione lenta? Su Telegram i video si vedono lo stesso con questa funzione

In questi giorni Telegram ha lanciato un nuovo aggiornamento che permetterà anche a chi non è dotato di una connessione ad internet veloce di poter guardare senza problemi i video condivisi sulla piattaforma. Sulle app mobile, infatti, arriva il selettore della qualità video che, dopo una piccola elaborazione del file, permetterà a tutti di selezionare la risoluzione con cui guardare il filmato ricevuto.

Il nuovo selettore della qualità video arriva su Telegram

Crediti: Telegram

Inviando un file video su Telegram, adesso, il sistema impiegherà qualche secondo in più prima di mostrarlo agli utenti che assicurarsi che l’elaborazione venga completata con successo. In questo modo, gli utenti potranno sfruttare il nuovo selettore della qualità per scegliere se visualizzare il filmato in qualità Full HD (108p), Alta (720p) oppure Media (480p). Qualora non fosse necessario, gli utenti potranno utilizzare la qualità “Auto” per visualizzare il video nella qualità più adatta a connessione e dispositivo.

Scorrendo verso l’alto, inoltre, sarà possibile passare ancora più velocemente alla modalità PiP su iOS, mentre si potrà regolare la velocità di riproduzione del video facendo un tap lungo sul filmato per velocizzarlo fino a 2.5x. Questo nuovo aggiornamento di Telegram è disponibile fin da subito, sia su iOS che su Android.

