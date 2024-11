Surfshark festeggia Black Friday e Cyber Monday: VPN da 1.99€ con 4 mesi gratis!

Navigare in rete in completa sicurezza e anonimato sta diventando sempre più importante in questi anni e in occasione di Black Friday e Cyber Monday 2024 è possibile approfittare di un’ottima offerta sugli abbonamenti Surfshark, che mettono a disposizione una suite completa di strumenti con VPN inclusa. Grazie alle nuove promozioni, infatti, si potrà ottenere una VPN sicura e veloce per appena 1.99€ al mese, con ben 4 mesi in regalo.

Black Friday 2024: Surfshark VPN e Surfshark One sono più economici che mai con queste offerte

Crediti: Surfshark

Con le offerte del Black Friday e del Cyber Monday di Surfshark di quest’anno è possibile approfittare di ottimi sconti sugli abbonamenti VPN, One e One+, che mettono a disposizione tutti gli strumenti necessari per essere sempre protetti in rete e navigare online in modo completamente anonimo. Proteggere i propri dati, infatti, è il primo passo per evitare truffe e furti d’identità, e con Surfshark tutto questo diventa davvero un gioco da ragazzi, oltre che essere ancora più economico con le offerte che trovate qui sotto.

Surfshark VPN : 2 anni di abbonamento per 1.99€/mese + 4 mesi gratis. Costo finale: 55,72€

: 2 anni di abbonamento per + 4 mesi gratis. Costo finale: 55,72€ Surfshark One : 2 anni di abbonamento per 2.49€/mese + 4 mesi gratis. Costo finale: 69.72€

: 2 anni di abbonamento per + 4 mesi gratis. Costo finale: 69.72€ Surfshark One+: 2 anni di abbonamento per 3.99€/mese + 6 mesi gratis. Costo finale: 119.70€

Crediti: Surfshark

Con Surfshark VPN si può proteggere la propria navigazione criptando il traffico internet e nascondendo il proprio indirizzo IP: questa funzione torna molto utile quando ci si connette da reti Wi-Fi pubbliche, oppure si vuole evitare che la propria attività in rete venga in qualche modo tracciata. La VPN di Surfshark, inoltre, si occupa anche di rimuove la pubblicità più fastidiosa e proteggere l’utente dai malware. Con oltre 3200 server e location disponibili, questa VPN vi aiuta a mantenere sempre privata la navigazione, in modo che nessuno possa spiarvi su qualsiasi dispositivo voi stiate utilizzando, che sia un PC, uno smartphone o un tablet: l’abbonamento, infatti, prevede l’uso senza limiti di tempo su dispositivi illimitati (un’opzione piuttosto rara per questo tipo di servizi).

Surfshark One, invece, è una suite completa di strumenti per la protezione della navigazione in rete: il pacchetto include, oltre alla VPN, anche un potente Antivirus per il proprio PC, la protezione dal tracciamento dei motori di ricerca, le notifiche in caso di apparizione dei propri dati personali in rete e la possibilità di creare degli ID alternativi che mantengano al sicuro il proprio nome e indirizzo email (come forma di protezione avanzata contro lo spam).

Crediti: Surfshark

Nel pacchetto Surfshark One+, invece, insieme a tutti gli strumenti che abbiamo già potuto vedere nel precedente abbonamento, viene incluso anche il servizio Incogni, che permette di rimuovere dal web qualsiasi traccia della propria attività, insieme ai dati personali che molto spesso le aziende riescono ugualmente ad ottenere.

Per tutte le informazioni su Surfshark e la nuova promozione per Black Friday e Cyber Monday, vi lasciamo alla pagina ufficiale dove sarà possibile ottenere la migliore offerta su tutti i piani di abbonamento a partire da soli 1.99€/mese.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le