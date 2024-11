Nuovi indizi sul tri-pieghevole Samsung: ora ci sono anche le immagini

Proprio di recente sono tornate le voci che vedono Samsung rincorrere Huawei Mate XT, il primo smartphone tri-pieghevole al mondo. Nel corso dei mesi precedenti si sono susseguite varie indiscrezioni, ma ora le cose sembrano concretizzarsi: il colosso tech sudcoreano ha depositato un brevetto che mostra il suo telefono tri-fold, anche se per ora solo sotto forma di bozzetti.

Lo smartphone tri-pieghevole Samsung potrebbe arrivare nel 2025: spunta un brevetto con tanto di immagini

Crediti: USPTO

L’uscita di Huawei Mate XT è stato sicuramente uno smacco per Samsung: il brand sudcoreano è da sempre sinonimo di innovazione dato che parliamo del primo marchio capace di introdurre il formato pieghevole a livello commerciale. Tuttavia la rivale cinese sa il fatto suo e dopo aver guadagnato punti nel settore (specialmente in patria) ha lasciato di stucco con il primo tri-pieghevole al mondo. Inizialmente si parlava di un certo disinteresse da parte di Samsung: il colosso tech è al lavoro su un telefono arrotolabile e si pensava che questo potesse lanciare il guanto di sfida a Mate XT. Le cose sono cambiare con altre indiscrezioni che vedono Samsung alle prese con un tri-fold in maniera più concreta.

Il tutto si è concretizzato ulteriormente negli ultimi giorni: l’azienda ha depositato un brevetto presso l’ufficio dedicato degli USA (USPTO). Precisamente è stato presentato a luglio del 2021 ma la pubblicazione è avvenuta a novembre di quest’anno. Il documento in questione lascia poco spazio all’immaginazione: Samsung sta davvero lavorando al suo tri-pieghevole e il brevetto presenta anche degli schizzi che “svelano” il possibile design. Lo stile della fotocamera non viene mostrato dato che il tutto è focalizzato sull’ampio schermo pieghevole in due punti; quando chiuso si ha tra le mani uno smartphone “normale” ma una volta aperto il display triplica le sue dimensioni e diventa alla stregua di un tablet.

Crediti: USPTO

Non ci sono indizi sull’uscita, anzi trattandosi di un brevetto è bene prendere il tutto estrema cautela. Tuttavia secondo gli ultimi leak Samsung potrebbe lanciare il suo tri-fold nel corso del 2025 (ma sottolineiamo ancora una volta che si tratta più di un’ipotesi che di un fatto “concreto”) e addirittura si parla di una versione speciale del futuro Z Fold 7.

