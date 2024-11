Xiaomi 15, OnePlus 13 e OPPO Find X8 Pro sono in sconto per il Singles Day!

In questo periodo sono usciti tanti top di gamma di nuova generazione, ma il lancio è avvenuto solo in Cina (il debutto in Italia è atteso nel corso dei prossimi mesi o delle prossime settimane, in base ai modelli). Avete voglia di mettere le mani su questi smartphone in anteprima? Allora il Singles Day 11.11 è l’occasione perfetta: Xiaomi 15, vivo X200 Pro, OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e non solo, sono in offerta (in versione cinese) con sconti anche sopra i 300€!

Singles Day 11.11 TradingShenzhen: i top di gamma del momento non sono ancora ufficiali in Italia ma sono già in offerta

Crediti: OnePlus

Tutti i top di gamma del momento sono in offerta grazie alla promo Singles Day 11.11 dello store TradingShenzhen: il portale è specializzato proprio in articoli d’importazione e infatti tutti i flagship in sconto sono in versione cinese. Al momento Xiaomi 15, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 e gli altri terminali top sono ancora inediti in Italia: si tratta delle versioni con software asiatico, con servizi Google e Play Store preinstallati ma comunque in lingua inglese. Gli aggiornamenti OTA sono supportati e per ogni telefono sono indicate le bande supportate (nella pagina del rispettivo prodotto). Di seguito trovi la lista dei flagship in offerta!

La promozione dello store termina il 29 novembre, in occasione del Black Friday. Sicuramente ci saranno ulteriori offerte per celebrare al meglio il venerdì nero, la grande festa delle offerte di fine anno!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le