Singles Day MediaWorld: -22% su Apple, Samsung, LC e tanti altri (solo per poco)!

La festa dei Single è arrivata anche quest’anno e come fa tradizione si tratta di un’occasione top per risparmiare. Da tempo ormai il Singles Day 11.11 ha varcato i confini asiatici, diventando uno dei fenomeni globali dedicate alle offerte, una sorta di anteprima degli sconti per il Black Friday (previsto per fine novembre). Ora anche MediaWorld ha dato il via all’iniziativa e ti permette di ricevere uno sconto del 22% su tantissimi prodotti Apple, Samsung, LG, Hisense e altri grandi brand!

MediaWorld lancia la promo Singles Day 11.11 e ti fa risparmiare sui migliori marchi: ecco come partecipare

Crediti: MediaWorld

Il Singles Day 11.11 di MediaWorld durerà per tutto il fine settimana e fino alla giornata dell’11 novembre (ossia proprio la data delle festa dei single). La promozione è semplicissima ma particolarmente invitante: c’è un’ampia selezione di prodotti tech a marchio Samsung, LG, Apple, Bosch, HP, Hisense e non solo, tra smartphone, notebook, periferiche ed accessori, TV e soluzioni smart cinema, grandi e piccoli elettrodomestici, console e videogiochi, articoli audio e altro ancora.

A partire da 299€ si riceverà uno sconto del 22%, per un risparmio super. L’iniziativa è dedicata ai possessori della carte MW Club: niente paura perché si tratta del programma fedeltà di MediaWorld ed è possibile iscriversi GRATUITAMENTE tramite questo link. Invece questa è la pagina dell’iniziativa, con tutti i brand e i prodotti della promozione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

