Monopattini elettrici iScooter in promo per il Singles Day: si parte da 209€!

Le occasioni per il Singles Day 11.11 di Geekmall continuano: abbiamo visto la nuova promozione lanciata dallo store e una serie di offerte dedicate alle Power Station. Stavolta tocca ai monopattini elettrici: se stai pensando di passare alla mobilità green, allora fai la scelta giusta (per l’ambiente e per il tuo portafogli) e punta al massimo risparmio con gli sconti per l’evento 11.11!

Singles Day 11.11 Geekmall: ecco le offerte dedicate ai monopattini elettrici iScooter, con spedizione EU gratis

Crediti: iScooter

Le offerte sui monopattini iScooter arrivano in occasione del Singles Day: l’evento principale raggiungerà il culmine il prossimo 11 novembre (11.11, appunto) ma sono già disponibili delle occasioni imperdibili. iScooter i9 è il monopattino elettrico entry level in sconto a soli 209€: il veicolo è equipaggiato con un motore da 350W e monta pneumatici da 8,5″ (con struttura a nido d’ape); il tutto è alimentato da una batteria da 7,5 Ah, con un’autonomia fino a 30 km. L’ideale per spostamenti rapidi e comodi per la città (per andare a scuola, all’università o al lavoro). Il monopattino è in grado di affrontare salite fino a 20°, è certificato IP54 e presenta un pratico schermo LED per visualizzare i vari parametri. Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

I modelli iScooter i9 Max e i10 Max sono altre due soluzioni per gli spostamenti in città, in questo caso con alcune aggiunte per rendere ancora più comoda la guida. Gli pneumatici salgono a 10″, i motori sono più potenti (500W e 750W) ed è presente un sistema di assorbimento degli urti. Migliora anche l’autonomia: la versione i9 Max sale a 35 km, mentre il modello superiore i10 Max si spinge anche oltre gli 80 km. A proposito di quest’ultimo, è presente anche la funzione Cruise Control, per una guida ancora più fluida e comoda.

Infine anche iScooter IX6 è in promozione: in questo caso cambiamo completamente tipologia di veicolo dato che si tratta di un monopattino elettrico fuoristrada. Parliamo quindi di un modello particolarmente aggressivo e potente, con pneumatici rinforzati da 11″, un motore da ben 1.000W, sospensioni anteriori e posteriori (per garantire una guida comoda anche su strade dissestate), una batteria da 48V 17,5 Ah per un’autonomia fino a 45 km.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

