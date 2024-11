Amazon risponde a MediaWorld (e fa sul serio): 22% di sconto per il Singles Day!

La festa dei single sta attirando sempre più store: qui trovate il nostro articolo dedicato con tutte iniziative dedicate all’evento ma ora c’è un colpo di scena. A poche ore dall’inizio della promozione di MediaWorld, ecco che Amazon risponde a tono e lancia le sue offerte per il Singles Day 11.11!

Anche Amazon si unisce agli store che partecipano al Singles Day 11.11: la nuova promo sfida MediaWorld

La risposta di Amazon non è da sottovalutare e si ispira a quella dello store rivale: fino al lunedì 11 novembre (compreso) è possibile ottenere uno sconto del 22% su una spesa minima di 299€, ma solo per i prodotti presenti nella pagina dell’evento. Le condizioni sono le stesse di MediaWorld, ma sappiamo bene quanto può essere allettante Amazon: in questo caso, oltre ad una vasta selezione di prodotti, ci sono anche tutti i vantaggi della spedizione Prime (che è sempre il top).

Per partecipare al Singles Day 11.11 di Amazon non resta che dare un’occhiata alla pagina della promo: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti idonei e quando hai finito di fare acquisti troverai lo sconto applicato direttamente al momento del pagamento. L’iniziativa coinvolge tante tipologie di articoli: ci sono elettrodomestici, TV, prodotti d’informatica, audio, elettronica, cucina, casa, cancelleria, orologi e tanto altro. Tra i brand abbiamo Samsung, Philips, Sonos, TCL, Whirlpool, Google, Xiaomi e non solo! Ah e non dimenticate il prossimo appuntamento con Amazon: lo store ha già confermato le date della Settimana del Black Friday! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

