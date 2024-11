Singles Day 11.11 AliExpress: nuovi coupon e sconti fino all’80% (su tech e non solo)!

Il Singles Day 11.11 è alle porte e ora anche AliExpress si unisce alla festa: lo store ha dato il via al periodo promozionale dedicato all’evento che anticipa il Black Friday, con tante offerte lampo, nuovi coupon e sconti anche fino all’80% (sia su prodotti tech che non)!

AliExpress dà il via alla festa degli sconti: cominciano le offerte per il Singles Day 11.11

Crediti: Canva

Come ogni anno il mese di novembre vede protagonisti per due eventi di spessore: il grand finale è – ovviamente – l’attesissimo venerdì nero, ma nel frattempo c’è anche il Singles Day 11.11! Nata come una sorta di anti-San Valentino, questa singolare festa si è trasformata col tempo in uno dei periodi più amati per gli sconti ed un ghiotto antipasto prima del Black Friday. AliExpress ha lanciato le offerte per la festa dei Single, con nuovi coupon generici che ti permettono di ottenere uno sconto fino a 80€ (anche su prodotti già scontati).

Coupon: ITAE05 Sconto di 5€ su una spesa minima di 39€

Coupon: ITAE12 Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€

Coupon: ITAE25 Sconto di 25€ su una spesa minima di 169€

Coupon: ITAE40 Sconto di 40€ su una spesa minima di 269€

Coupon: ITAE60 Sconto di 60€ su una spesa minima di 359€

Coupon: ITAE80 Sconto di 80€ su una spesa minima di 499€



Oltre ai codici sconto sono presenti tante offerte lampo: nella pagina dedicata all’evento trovi tutti i prodotti in promozione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le