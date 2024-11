Numeri da record per Shazam: ecco quante canzoni ha riconosciuto fino ad oggi

Nel corso degli anni gli utenti di tutto il mondo hanno avuto un fidato compagno al proprio fianco quando si è trattato di riconoscere al volo una canzone di cui non si conosceva il nome. Shazam è entrato di prepotenza nella cultura popolare, grazie alla sua semplicità di utilizzo e alla domanda “Bella questa canzone, come si chiama?“. Per celebrare il successo del servizio, infatti, Apple condiviso quante volte Shazam ha saputo rispondere a questa domanda, con numeri davvero incredibili.

100 miliardi di canzoni riconosciute per Shazam

Crediti: Canva

Shazam è stato lanciato nel 2002 come servizio utilizzabile tramite SMS nel Regno Unito, con gli utenti che componevano il numero “2580”, sollevavano i loro telefoni per identificare la musica e ricevevano il nome della canzone e l’artista tramite messaggio. Il successo, però, è arrivato con l’applicazione per smartphone nel 2008 e in appena 3 anni erano già state riconosciute oltre un miliardo di canzoni.

Dal 2018, Shazam è stato acquisito da Apple, ma la sua popolarità non ha accennato a diminuire e in appena 6 anni il servizio ha raggiunto l’esorbitante cifra di 100 miliardi di canzoni. Per celebrare l’avvenimento, la compagnia di Cupertino ha voluto dare maggior contesto a questi numeri, fornendo dei paragoni che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta.

100 miliardi sono l’equivalente di 12 canzoni riconosciute per ogni persona sulla Terra

Una singola persona avrebbe bisogno di 3.168 anni per raggiungere i 100 miliardi di canzoni riconosciute utilizzando Shazam ogni secondo

La canzone più riconosciuta è “Dance Monkey”, con oltre 45 milioni di tag

“Beautiful Things” di Benson Boone è stata la prima canzone rilasciata quest’anno a raggiungere 10 milioni di tag, in appena 178 giorni.

Vi ricordiamo che Shazam è disponibile sia su iOS che Android, tramite App Store e Google Play Store.

