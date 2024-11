One UI 7.0 Beta rinviata da Samsung: trapela la data di lancio

Aggiornamento 04/11: nuove informazioni su rinvio e tempistiche di rilascio di One UI 7.0 Beta, le trovate nell’articolo.

L’aggiornamento ad Android 14 è stato affiancato da quello alla One UI 6.0 di Samsung, seguito poi da quelli alla 6.1, alla 6.1.1 e adesso ci approcciamo a One UI 7.0 con Android 15. Ogni major update è accompagnato dall’attenzione di tutti quegli utenti curiosi di conoscerne le novità, che inizieremo a scoprire con una One UI 7.0 Beta di cui adesso conosciamo meglio le tempistiche di roll-out.

Samsung è prossima al rilascio dell’aggiornamento alla One UI 7.0 Beta

One UI 7 Beta will start from the end of July or early August, if there are no accidents. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 23, 2024

Facciamo un riepilogo: inizialmente ne aveva parlato il sempre informato insider Ice Universe, facendoci sapere che il rilascio della One UI 7.0 Beta sarebbe dovuto partire fra fine luglio e inizio agosto. D’altronde lo scorso anno la One UI 6.0 Beta venne rilasciata proprio il 7 agosto, ma questa volta il team di sviluppo software di Samsung ha preferito (o ha dovuto) agire diversamente.

Ad agosto non è iniziato nessun programma Beta, e si vociferava che fosse stato rinviato a settembre, come confermato da più parti. Questo anche per dare priorità al roll-out dell’aggiornamento One UI 6.1.1, che durante il mese di settembre è arrivato sui vari modelli previsti. La verità è che la stessa Samsung ha cambiato i piani di rilascio, con l’aggiornamento stabile alla One UI 7.0 che è stato slittato al 2025.

Chi vorrebbe partecipare al programma One UI 7 Beta ha adesso una data ufficiale, seppur approssimativa: fine 2024, come annunciato da un moderatore sul forum Samsung. Viene specificato che la disponibilità potrebbe variare da regione a regione, ricordando che in Italia non è previsto che sarà disponibile. A questa informazione si aggiunge quella spifferata da Ice Universe, secondo cui la beta arriverà a metà novembre.

It will take another half month before Beta starts — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 1, 2024

Parlando di novità, fra informazioni ufficiali e fughe di notizie varie sappiamo praticamente tutte quelle che saranno le novità della One UI 7.0, quello che si prevede potrebbe essere “il più grande aggiornamento” di sempre per la One UI nonostante si vociferi che molte novità le vedremo nella One UI 7.1.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le