Samsung Galaxy S25 Ultra avrà un prezzo più salato: rincari in vista per il super top

Come al solito quando si parla di Samsung, già da tempo hanno fatto capolino tantissime indiscrezioni sui prossimi top di gamma. Il lancio è previsto per il mese di gennaio e le indiscrezioni si fanno più intense man mano che ci avviciniamo al nuovo anno. Le ultime novità non faranno piacere agli utenti in attesa di Samsung Galaxy S25 Ultra: si vocifera di un aumento di prezzo, un dettaglio non proprio entusiasmante dato che parliamo del modello più costoso della serie.

Samsung Galaxy S25 Ultra costerà di più: ecco di quanto dovrebbe aumentare il prezzo del prossimo flagship

S24 Ultra – Crediti: Samsung

Al momento si tratta di un’indiscrezione, quindi ovviamente è da prendere con cautela. Secondo quanto emerso da un leak proveniente dalla Cina, la distinta base di Samsung Galaxy S25 Ultra avrebbe un prezzo maggiorato di almeno 110$ rispetto a quella del precedente Galaxy S24 Ultra. La distinta base – o Diba, Bill of Materials o BoM – è l’elenco di tutti i componenti e le materie prime necessarie per la realizzazione di un prodotto; si tratta di un termine tecnico non necessariamente legato al mondo tech e viene utilizzato dalla fonte per indicare l’elenco ufficiale dei materiali alla base del top di gamma.

In soldoni, produrre Samsung Galaxy S25 Ultra costa di più e quindi per aumentare i margini di profitto l’azienda dovrebbe necessariamente alzare il prezzo in varie regioni del mondo. L’indiscrezione fa riferimento alla Cina e sostiene che almeno nel paese asiatico non ci dovrebbero essere aumenti a causa della forte concorrenza (i produttori locali sono parecchio agguerriti, e lo sappiamo bene visti i prezzi dei flagship lanciati di recente).

L’attuale S24 Ultra è stato lanciato in Italia al prezzo di partenza di 1.499€, per la versione base da 12/256 GB. Se questo taglio di memoria sarà mantenuto, è lecito aspettarsi un rincaro di oltre 100€: ovviamente questa è una nostra ipotesi mentre quanto visto finora è frutto di un leak. Non resta che attendere l’uscita della serie Galaxy S25, attesa a inizio anno; nel corso del 2025 dovrebbero trovare spazio anche altre due aggiunte, ossia S25 Slim ed S25 FE (ma si tratta sempre di indiscrezioni).

