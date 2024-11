Samsung Galaxy S25 a gennaio: la data è stata svelata da un sondaggio?

Il colosso tecnologico asiatico potrebbe aver svelato (per errore) la data di presentazione dei nuoti top della gamma Samsung Galaxy S25. All’interno di un sondaggio compare un indizio che potrebbe risultare credibile: il lancio dei flagship potrebbe avvenire prima rispetto alla generazione attuale, ma sempre nel corso del mese di gennaio.

Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra potrebbero arrivare prima: spunta una possibile data

S24+ – Crediti: Samsung

Il trittico composto dai modelli della famiglia S24 è stato lanciato in Italia e nel mondo il 17 gennaio, ma con la nuova generazione il debutto potrebbe essere anticipato. Da un sondaggio emerge la possibile data di presentazione di Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, fissata per il 5 gennaio 2025. Il sondaggio in questione è valido solo per gli utenti sudcoreani e sarà attivo fino al 24 novembre; i partecipanti riceveranno in regalo un buono sconto del 10% valido per l’acquisto dei nuovi modelli della serie Galaxy S e sarà attivo fino al 5 gennaio. Insomma, ovviamente si tratta di un’informazione da prendere come un’indiscrezione, tuttavia la data è abbastanza verosimile.

Galaxy S25 series will launch on Jan 5th, according from an online survey to customer about promotion when it ready to pre-order pic.twitter.com/SGmM3NNQho — IMEI Pham (@pnk505) November 12, 2024

Per quanto riguarda i nuovi flagship in arrivo, nel corso dei mesi si sono susseguite tantissime indiscrezioni: ci sono perfino le immagini render pubblicate da OnLeaks, mentre stando a quanto riportato da un altro noto insider l’intera serie sarebbe mossa dallo Snapdragon 8 Elite, ultimo SoC di punta prodotto da Qualcomm. Tra le altre novità ci sarebbe anche l’aggiunta di un presunto Galaxy S25 Slim: questo misterioso telefono dovrebbe essere lanciato successivamente e non andrebbe a sostituire il futuro S25 FE (quindi in tutto la serie sarebbe composta da 5 smartphone). Ci sono dei dubbi “tecnici” riguardo il suo effettivo spessore, ma per ora mancano notizie ufficiali da parte di Samsung.

