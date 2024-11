Samsung Galaxy Ring 2 arriverà in anticipo? Pronti due miglioramenti

Un annuncio a primo impatto prematuro potrebbe sorprendere gli utenti prossimamente: Samsung Galaxy Ring 2 sarebbe già in lavorazione, pronto per bruciare le tappe. Il successore del primo anello smart della casa sudcoreana, secondo un leak recente, potrebbe arrivare prima del previsto.

Galaxy Ring 2: Samsung vuole migliorare l’attuale modello prima che la concorrenza prenda il sopravvento

Crediti: Samsung, Canva

Da qualche ora a questa parte si parla di Galaxy Ring 2, anello intelligente di Samsung che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto ad arrivare con mesi di anticipo. Questa scelta porterebbe il brand orientale a fare prima rispetto alle stime e al debutto del primo modello, lanciato a fine settembre in Italia. Stando a quanto emerso, Ring 2 potrebbe vedere la luce prima della finestra estiva, anche se la data precisa resta un mistero. Tra i miglioramenti in cantiere c’è l’aumento della capacità della batteria, oltre alla volontà di rendere il dispositivo più sottile.

Nel caso in cui il lancio anticipato venisse confermato, una data plausibile potrebbe essere gennaio, magari accanto alla serie Galaxy S25, anche se alcuni ritengono improbabile un’uscita congiunta. Tuttavia, il rumor lascia aperte varie possibilità, e se Samsung decidesse per un evento indipendente per il Galaxy Ring 2, rappresenterebbe una novità nella strategia dell’azienda.

