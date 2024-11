Samsung Galaxy A56 nelle prime immagini: come “cambierà” il design

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane (su specifiche e fotocamera), torniamo nuovamente su Samsung Galaxy A56, questa volta per parlare del design. Il mid-range è protagonista delle prime immagini render, pubblicate da OnLeaks, uno degli insider più affidabili sulla piazza.

Il prossimo Samsung Galaxy A56 dovrebbe introdurre alcune migliorie dal punto di vista tecnico e fotografico, ma non aspettatevi rivoluzioni per il lato estetico. Le immagini render di OnLeaks mostrano un leggero cambio di stile rispetto al precedente A55, ma nulla di epocale: ancora una volta è presente un trittico orientato verticalmente, ma ora sarebbe inserito in un modulo a pillola, con il flash LED posizionato all’esterno. Il design ricorda quello di Galaxy A26 (sempre frutto di un leak), a sua volta ispirato a quello di Galaxy Z Fold 6 Special Edition e Z Fold 6 (ovviamente parliamo del solo layout del modulo fotografico). Nonostante anche Galaxy A16 4G/5G faccia parte della nuova serie, il design è ancora legato a quello della scorsa generazione.

Tornando a Samsung Galaxy A56, purtroppo OnLeaks non ha svelato altro; finora sappiamo ancora poco del prossimo medio gamma, ma è abbastanza viste le “novità”. Per prima cosa a muovere il tutto ci sarebbe il SoC Exynos 1580, mentre per la prima volta Samsung avrebbe deciso di aumentare la potenza di ricarica. Migliorerebbe anche la selfie camera, sostituita dopo oltre 4 anni con un sensore più recente.

