Samsung Galaxy A56 cambia tutto: finalmente una ricarica più potente?

La serie Galaxy A è sicuramente una delle più importanti e prolifiche per il colosso tech asiatico ma è anche vero che avrebbe bisogno di una svecchiata. Il prossimo Samsung Galaxy A56 5G potrebbe essere lo smartphone della svolta: le precedenti indiscrezioni hanno iniziato a mettere in luce un cambiamento, ma le novità emerse dalla certificazione 3C sembrano parlare di un vero e proprio stravolgimento per il mid-range.

Samsung Galaxy A56 segna un punto di svolta per la ricarica della serie: ecco cosa è emerso da una certificazione

Galaxy A55 – Crediti: Samsung

Il futuro Samsung Galaxy A56 5G è stato individuato nel database dell’ente certificativo 3C ed è emersa una possibile novità per la ricarica rapida. In base a quanto si legge, il medio gamma dovrebbe offrire una potenza di ricarica fino a 45W, un cambiamento importantissimo vista la stasi dei vari modelli usciti negli anni passati. L’attuale Galaxy A55 presenta il supporto ai 25W e lo stesso è avvenuto con i precedenti A54 e A53; insomma, il nuovo telefono potrebbe dare un interessante scossone alla serie. Per fare un parallelo, il modello di punta Galaxy S24 Ultra adotta la ricarica da 45W.

L’altro lato della medaglia è che questa potenza è ancora troppo bassa se confrontata con quella dei rivali. Ormai il panorama mobile cinese è costellato di budget phone e medio gamma con velocità di ricarica sempre maggiori. Comunque il passaggio da 25W a 45W resta una cambiamento importante che magari potrebbe tradursi in una potenza ancora maggiore per i flagship oppure per altri modelli di fascia media.

Il nuovo Samsung Galaxy A56 5G dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2025: secondo quanto emerso finora il dispositivo dovrebbe essere mosso dal nuovo chipset Exynos 1580 ma avere una fotocamera “vecchia” ossia lo stesso triplo modulo da 50 + 12 + 5 MP (con ultra-wide e macro), ormai stravisto a bordo della serie. Tuttavia si vocifera che Samsung potrebbe mandare in pensione l’attuale selfie camera da 32 MP (sempre la stessa, in suo dal 2020) per passare ad un sensore da 12 MP, ma più recente.

