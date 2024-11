Dopo oltre una settimana piena zeppa di offerte e sconti, che trovate tutti nel nostro canale Telegram Gizdeals, siamo ormai agli sgoccioli: anche questo Black Friday 2024 sta volgendo al termine, e se ne volete approfittare vi conviene farlo subito. Ma tranquilli, come al solito ci siamo noi ad aiutarvi nella scelta dei migliori sconti ancora attivi e, questa volta, ci focalizzeremo su un settore che nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo: quello dei robot aspirapolvere e dei lavapavimenti da acquistare in sconto.

Nello specifico vi parleremo di quattro prodotti, tutti in offerta, che rappresentano la migliore alternativa del settore in funzione al loro rapporto qualità/prezzo e alla reale capacità che hanno di pulire perfettamente e senza compromessi.

I 3 (+1) migliori robot e aspirapolvere da acquistare in sconto per il Black Friday

Ecovacs T30 Pro OMNI

Una delle offerte più interessanti di questo Black Friday è un robot aspirapolvere top di gamma a cui non manca proprio nulla. È il DEEBOT T30 Pro Omni (Silver), uno dei modelli che più ci hanno convinto quest’anno, che arriva con una base di ricarica e auto-svuotamento estremamente compatta ma che però è in grado di lavare ed asciugare i panni di lavaggio.

Il robot ha una potenza d’aspirazione di 11.000 PA grazie alla quale è in grado di aspirare senza problemi qualsiasi particella di sporco sul pavimento, e grazie alla spazzola ZeroTangle eviterà che i capelli o i peli degli animali domestici si aggroviglino alla spazzola centrale.

Il lavaggio dei pavimenti è affidato a due mop rotanti in grado di effettuare una forte pressione sulla superficie e di alzarsi fino a 9 millimetri qualora il robot dovesse rilevare dei tappeti. Inoltre DEEBOT T30 Pro Omni (Silver) è dotato del sistema adattivo TruEdge con il quale, estendendo uno dei panni per il lavaggio, potrà pulire senza difficoltà anche lungo i bordi dei battiscopa o dei mobili.

DEEBOT T30 Pro Omni sfiora il 40% di sconto su Amazon, grazie alla promo per il Black Friday 2024: il prezzo scende a 622 euro (per la versione Silver), fino al 2 dicembre.

Tineco FLOOR ONE S5

Continuiamo con la Tineco Floor ONE S5. Una delle migliori lavapavimenti smart che abbiamo avuto modo di testare ultimamente, nonché una delle poche in grado di rimuovere realmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco, sia bagnato che asciutto.

Maneggevole, con testina flessibile e dotata di un’impugnatura ergonomica, Floor ONE S5 utilizza la tecnologia iLoop Smart per eliminare ogni problema di sporco grazie a dei sensori integrati nella spazzola con i quali rileva automaticamente il livello di pulizia delle superfici, regolando la potenza e il flusso dell’acqua (in modo da ottimizzare risorse e autonomia).

È un prodotto che non può mancare in una casa smart, il cui prezzo scende da 309 euro a 259 euro.

Roborock Qrevo Pro

Torniamo a parlare di robot aspirapolvere, e parliamo sempre di prodotti di altissima qualità. È il turno del Roborock Qrevo Pro, uno dei modelli più avanzati della lineup del brand ed arriva con caratteristiche innovative da vero top di gamma. La potenza d’aspirazione è di 7.000 PA, si combina con una velocità di rotazione dei panni a 200 RPM, e al sollevamento automatico dei panni fino a 10 mm quando si rilevano tappeti.

È dotato del sistema FlexiArm Design che integra un braccio robotico che consente funzionalità complete di pulizia degli angoli e dei bordi che assicura una pulizia di estrema precisione e una copertura di angoli e bordi del 100%.

Arriva poi con la ricarica multifunzionale 2.0, che si occupa in maniera autonoma della manutenzione del dispositivo. Il panno viene lavato a 60°C e asciugato ad aria calda a 45°C. Il riempimento e svuotamento del serbatoio dell’acqua e della polvere sono automatici.

Roborock Qrevo Pro in occasione del Black Friday può essere acquistato a 649,00 euro su Amazon.

Dreame L40 Ultra

E terminiamo il nostro elenco con uno dei prodotti che più ci sono piaciuti quest’anno: il Dreame L40 Ultra. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti con caratteristiche che lo rendono tra i migliori del segmento. La potenza di aspirazione è di 11.000 PA ed è il modello di punta per il brand: nei nostri test si è comportato davvero benissimo, sia in fase di pulizia che in fase di lavaggio.

E lo ha fatto anche grazie a due caratteristiche da vero top: una spazzola spazzola laterale estensibile e sollevabile, ideale per raccogliere al meglio lo sporco e raggiungere gli angoli, e la tecnologia MopExtend RoboSwing con la quale i mop rotanti possono estendersi oltre il corpo del robottino, in modo da raggiungere facilmente i bordi delle stanze.

Ha un sensore di rilevamento di moquette e tappeti ed è dotato di una vera e propria fotocamera anteriore con la quale non solo si potrà trasformare in un sistema di videosorveglianza, ma che viene sfruttata per la tecnologia OmniDirt con rilevamento del colore a 5 canali: L40 Ultra individua lo sporco ed esegue un lavaggio lento e accurato dove necessario (ad esempio in caso di macchie d’olio o di salsa sui pavimenti duri).

Anche la base di ricarica ha caratteristiche top: infatti oltre all’auto-svuotamento del contenitore dello sporco è presente un sistema di lavaggio dei mop con acqua calda a 65°C (con asciugatura con aria calda); inoltre c’è un doppioserbatoio dell‘acqua (sporca e pulita) in modo da poter effettuare la ricarica di quella pulita a bordo del robottino, senza alcun intervento manuale da parte dell’utente.

Dreame L40 Ultra è in sconto a 892,00 euro su Amazon invece che 1199,00 euro nella sua versione standard, e a 1099,00 euro invece che 1499,00 euro nella sua versione Complete.

