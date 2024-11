Il Black Friday di Roborock arriva in anticipo: offerte e sconti al via il 18 novembre!

Il Black Friday 2024 sta arrivando, ma le offerte di Roborock arriveranno con qualche giorno d’anticipo per la felicità di tutti gli utenti che non vedono l’ora di rinnovare il proprio sistema smart di pulizia casalinga. Per il giorno di shopping più atteso dell’anno, infatti, la celebre compagnia ha deciso di lanciare una lunga promozione con tantissimi sconti sui migliori aspirapolvere e robot per far brillare la vostra casa anche quando siete impegnati.

La pulizia di casa è smart e più economica con le offerte del Black Friday di Roborock

Crediti: Roborock

La promozione per il Black Friday 2024 di Roborock inizierà in anticipo: tantissime offerte e sconti infatti saranno disponibili a partite dal 18 novembre sia su Amazon che sul sito ufficiale. Gli utenti, grazie a questa nuova promo, potranno risparmiare fino al 54% su tantissimi dispositivi smart per la pulizia, inclusi prodotti top di gamma come Roborock Qrevo Curv e S8 MaxV Ultra.

Chi non si accontenta facilmente ed è sempre alla ricerca delle innovazioni tecnologiche più recenti, per esempio, potrà approfittare dello sconto su Qrevo Curv: una scelta perfetta per chi vive con animali domestici. Questo robot, infatti, offre una potenza di aspirazione di ben 18.500 Pa che permette di aspirare qualsiasi tipo di sporcizia anche dai tappeti. Il dispositivo sarà in offerta a partire dal 21 novembre al prezzo di 1.099,99€ con un significativo sconto di ben 400€.

S8 MaxV Ultra, invece, è il robot flagship di Roborock e sfrutta la tecnologia Flexi Arm Design per raggiungere angoli e bordi che altrimenti risulterebbero impossibili da pulire. Questo dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione da 10.000 Pa e del sistema di lavaggio VibraRise 3.0 che è in grado di sconfiggere anche lo sporco più ostinato. Il robot arriverà anch’esso in offerta il prossimo 21 novembre al prezzo di 1.099€, con uno sconto di 400€.

Crediti: Roborock

Ma le offerte non finiscono di certo qui: chi si approccia per la prima volta allo smart cleaning della casa, potrà approfittare degli sconti su Roborock Qrevo Pro e Qrevo S, che coniugano potenza e comodità in un pacchetto completo per la pulizia intelligente della propria abitazione. In questo caso, i due potenti robot potranno essere acquistati rispettivamente al prezzo di 649.79€ (35% di sconto) e 479€ (40% di sconto).

Chi invece non vuole spendere troppo, potrà godersi le offerte dedicate a Roborock Flexi Lite e Flexi Pro: due dispositivi per lo sporco umido e secco che combinano la flessibilità al design, grazie alla tecnologia FlatReach che permette anche di pulire in posizione orizzontale. Il sistema Roborock RevoBrush 2.0, invece, consente di asciugare e pulire automaticamente la spazzola quando viene riposta nel dock di ricarica. Le offerte su questi prodotti saranno attive dal 18 novembre con un prezzo di partenza di 219€ (con il 45% di sconto sul prezzo di listino) per Flexi Lite e 399€ (33% di sconto) per Flexi Pro.

Tutte le offerte saranno disponibili sia sul sito ufficiale di Roborock che su Amazon fino al 2 dicembre 2025, con tantissimi sconti anche sui modelli Q5 Pro+ (299.99€), Q7 Max+ (299.99€) e Q8 Max+ (319.99€).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

roborock Qrevo Curv con Spazzola Elevabile, Doppio Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, 18.500 Pa, Lavaggio Mop 75℃, Rilevamento Sporco, Assistente Vocale 1.099,99€ Compra Ora Amazon.it roborock S8 MaxV Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, RockDock Ultra 8-in-1 Stazione Autopulente, Distributore Auto di Detersivo, 10000Pa, Reactive AI... 1.099,00 Compra Ora Amazon.it roborock Qrevo Pro Set Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Mop Autopulente con Acqua Calda, Mop Retrattile, Aspirazione 7000 Pa, Doppio Panno Rotante,... 999,99€ 649,79€ Compra Ora Amazon.it roborock Qrevo S Set Robot Aspirapolvere 7000Pa con Stazione Autopulente, Svuota Automaticamente la Polvere/Pulisce il Mop/Ricarica l'acqua, Mop Doppio... 799,99€ 499,00€ Compra Ora Amazon.it roborock Flexi Lite Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti Secco e Umido, 17.000 Pa, Pulizia Lungo i Bordi, 40min Autonomia, DirTect™, Schermo... 299,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 14/11/2024 12:23

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le