Ecco Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro: le nuove aggiunte all’ecosistema Xiaomi

Non solo smartphone top di gamma durante l’evento di Xiaomi della prossima settimana, ma anche novità per il resto dell’ecosistema del brand. Redmi Watch 5 e gli auricolari Buds 6 Pro sono pronti ad unirsi alle festa, insieme ai modelli di punta K80 e K80 Pro: la costola della casa di Lei Jun ha pubblicato le prime immagini ufficiali, con vari conferme di quello che ci aspetta.

Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro: ecco immagini e primi dettagli dai teaser ufficiali

Crediti: Redmi

Sia Redmi Watch 5 che le TWS Buds 6 Pro arriveranno durante l’evento di lancio della serie Redmi K80: il debutto è fissato per il 27 novembre, mentre per quanto riguarda l’uscita Global non ci sono ancora indizi. Comunque sia Redmi Watch 4 che i più recenti Watch 5 Lite e Watch 5 Active sono stati presentanti in Italia, quindi è molto probabile che arriverà anche il nuovo modello. Lo stesso vale per gli auricolari true wireless: di recente abbiamo assistito al lancio delle Buds 6, Buds 6 Play, Buds 6 Lite e Buds 6 Active, quindi diamo per scontato che anche l’ultima versione farà capolino alle nostre latitudini.

Tornando ai teaser ufficiali, Xiaomi ha mostrato il design dei nuovi dispositivi, svelando anche alcuni dettagli. Redmi Watch 5 sarà ancora più premium, con un corpo in metallo e uno schermo AMOLED da 2,07″, mentre lato software non mancherà HyperOS 2. Per l’autonomia si legge di circa 24 ore di utilizzo, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere due (bianco e nero). Le TWS Redmi Buds 6 Pro saranno i primi auricolari della gamma a montare driver coassiali in ceramica; migliora anche la cancellazione del rumore ANC, fino a 52 dB per le Buds 5 Pro e ora fino a 55 dB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le