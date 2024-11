Redmi K80 Pro: punteggio da paura su Antutu, dettagli sul prezzo e tagli alla serie

Il debutto della nuova serie top della costola di Xiaomi è atteso entro fine novembre ed ora la compagnia comincia a scaldare i motori. Nel corso di un mini evento web per la Cina, sono stati svelati alcuni dettagli su Redmi K80 Pro: ci sono i benchmark su Antutu, informazioni sul prezzo e perfino su quanti modelli faranno parte della gamma.

Primi dettagli ufficiali su Redmi K80 Pro: cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship della costola di Xiaomi

Crediti: Weibo

Al momento Xiaomi non ha ancora svelato il design dei nuovi telefoni, limitandosi ad una breve panoramica della parte frontale. Comunque hanno già fatto capolino dei presunti scatti dal vivo, che mostrano un look diverso rispetto alla serie K70 (la fotocamera squadrata sarebbe stata sostituita da un modulo circolare). Tornando alle ultime novità, Redmi K80 Pro ha totalizzato 3.016.450 punti su Antutu, raggiungendo una temperatura massima di 49°C. Si tratta di un punteggio visto in varie occasioni nei benchmark “ufficiosi” dello Snapdragon 8 Elite mentre attualmente il massimo raggiunto (nella classifica ufficiale Antutu di ottobre) è 2.926.644 punti (si tratta di OnePlus 13).

Tra le altre conferme c’è la presenza di HyperOS 2, ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi, su base Android 15. In merito al numero di telefono che compongono la serie, come anticipato anche da leak precedenti non ci sarà un modello K80E: quindi gli smartphone saranno due, ossia Redmi K80 e K80 Pro.

Passando al prezzo della versione Pro, secondo quanto rivelato durante l’evento, il dispositivo avrà prestazioni superiori a iQOO 13 ma ad un prezzo inferiore rispetto a OnePlus 13. I due top citati partono rispettivamente da 3.999 CNY e da 4.499 CNY, quindi probabilmente Redmi K80 Pro costerà intorno ai 4.000 CNY, circa 518€ al cambio attuale.

Redmi K80 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL C9 da 6,67″ 2K+ , refresh rate a 120 Hz

TCL C9 da , refresh rate a Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ?)

?) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

? GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X ? GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 100W oppure a 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da oppure a e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP (f/???) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3X Samsung JN5

(f/???) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 e con zoom ottico 3X Samsung JN5 selfie camera da 20 MP (f/?) OV20B40 o 32 MP

(f/?) OV20B40 o Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

