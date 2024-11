Lo speaker portatile Redmi è potente e compatto, a soli 19€

Cerchi un gadget Xiaomi utile, irrinunciabile ed economico? Allora l’occasione arriva grazie a questo Coupon Banggood: il prezzo di Redmi Bluetooth Speaker scende a meno di 20€, una cifra particolarmente allettante per un dispositivo dallo stile fresco e giovanile, impermeabile e con BT 5.3.

Coupon Redmi Bluetooth Speaker: compatto, potente e dallo stile fresco, ad un prezzo stracciato

Crediti: Redmi

Per risparmiare sull’acquisto di Redmi Bluetooth Speaker basta riscattare il codice sconto “BGdb95ab” su Banggood: in questo modo il prezzo finale sarà di soli 19,1€ e potrai portare a casa un gadget da vero Mi Fan senza spendere una fortuna. Lo speaker portatile di Redmi è l’ideale per le tue giornate in spiaggia: il dispositivo è dotato di un corpo impermeabile con certificazione IP67, che indica la resistenza ad acqua e polvere. Il pratico laccetto facilita il trasporto e permette di agganciarlo ovunque.

Crediti: Redmi

Lo speaker ha una potenza di 4W ed è anche possibile effettuare il pairing con due altoparlanti, per un’esperienza stereo di tutto rispetto. Tra le altre caratteristiche c’è il supporto alla connettività Bluetooth 5.3 (per una connessione sempre stabile) e un’autonomia fino a 5 ore, grazie alla batteria capiente da 800 mAh (ricaricabile tramite porta USB-C). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

