REDMAGIC 10 Pro ha una data in ITALIA: Snapdragon 8 Elite, schermo al top e batteria extra-large!

A distanza di pochissimo dal debutto in Cina, ecco che il primo Gaminig Phone di nuova generazione è pronto all’uscita internazionale. REDMAGIC 10 Pro in versione Global ha una data di presentazione e ovviamente sarà subito acquistabile anche in Italia: ecco quando!

REDMAGIC 10 Pro Global: il Gaming Phone ha una data di presentazione internazionale

Il lancio di REDMAGIC 10 Pro Global è atteso per il 3 dicembre: lo rivela il sito ufficiale, con tanto di conto alla rovescia; inoltre è possibile iscriversi in modo gratuito (tramite e-mail) per ricevere aggiornamenti e novità e per partecipare ad una promozione dedicata al flagship. Ricordiamo che il sito Global riguarda anche l’Italia, quindi il Gaming Phone farà capolino anche nel nostro paese. Inoltre lo stesso sito internazionale rivela l’identità del telefono: si tratta di REDMAGIC 10 Pro+ cinese.

In patria sono state lanciate due versioni ma da noi arriverà solo quella maggiore caratterizzata da tagli di memorie top e dalla presenza di una batteria da ben 7.050 mAh (molto probabilmente sarà mantenuta la ricarica da 120W, ma teniamo le dita incrociate). Di seguito trovate quelle che dovrebbero essere le specifiche del modello Global, sulla base del Pro+ asiatico.

REDMAGIC 10 Pro GLOBAL – Scheda tecnica

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

16/24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

