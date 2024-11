Recensione Touroll U1: e-bike perfetta per gli amanti dell’avventura, comodissima in città

Presentata assieme alla J1 (qui la recensione) arriva il turno di parlarvi della Touroll U1, la versione più “economica” delle nuove bici presentate dal brand, che continua a portare con sé un telaio e delle ruote adatte agli sterrati, perfette per le gite fuori porta, affiancate da un’ottima guidabilità in città.

Touroll U1 è venduta ad un prezzo ancora più contenuto rispetto alla “sorella maggiore”, ma continua ad avere un telaio “ibrido” ed un sistema ammortizzante anteriore. Le differenze? In sostanza rispetto alla Touroll J1 cambiano le forme, arriva con una batteria esterna e non ha né portapacchi né parafango. Ma con il nostro coupon, tramite il box in basso la potreste acquistare in sconto a 499,00 euro.

E a questo prezzo le cose iniziano a diventare interessanti.

Recensione Touroll U1: perfetta per gli amanti dell’avventura, comodissima in città

Videorecensione Touroll U1

Design e materiali

Appena estratta la Touroll U1 ci si rende conto che l’impostazione del telaio è quella tipica di una mountain bike elettrica. Ha un peso netto di 21.7 Kg, è grande 172 x 68 x 103 cm, il telaio è realizzato in lega d’alluminio ed è disponibile in un’unica colorazione nera opaca che a me piace davvero molto. Tutto il telaio è primo di elementi distintivi, il logo è ben posizionato e non è per niente invasivo.

Tuttavia però, a differenza della J1 il pacco batteria è sì estraibile ma è totalmente esterno al telaio, il che rende la canna della Touroll U1 piuttosto goffa e non lascia spazio ad un eventuale porta borraccia. Fortunatamente non è così per la centralina per la gestione del controllo elettronico, non è in bella vista e va ammesso che in questo modo è semplicissimo estrarre le batteria con la chiave che arriva in confezione ed è altrettanto semplice ricaricarla tramite una porta a molla posizionata sul lato sinistro.

Cul manubio è stato posizionato un “computer non computer” di bordo, che è forse l’unica vera nota stonata di questa Touroll U1: in realtà non integra un display e permette esclusivamente di scegliere tra le tre modalità di pedalata assistita, di controllare la carica rimanente della batteria e di accendere i fari, oltre accendere la bicicletta stessa.

Il campanello è posizionato sulla destra e non integra l’acceleratore: questa “mancanza” assieme al motore da 250w con una velocità massima limitata a 25 Km/h rende la Touroll U1 una mountain bike elettrica perfettamente legale in Italia.

Nella confezione non esce il solito supporto per smartphone, e credetemi nessuno ne sentirà la mancanza, ed anteriormente è presente una doppia forcella ammortizzante che personalmente ho trovato forse un po’ troppo morbida e che non è possibile regolare.

Davvero niente male i pneumatici grandi 26” e larghi 1.7”, ottimo invece il faro LED anteriore che è certificato StVZO e restituisce un fascio luminoso in grado di migliorare notevolmente la visibilità sulla strada, senza abbagliare.

Motore, freni e cambio

Out of the box la Touroll U1 arriva con un motore brushless limitato a 250w (con 450w di picco) ed in grado di garantire una velocità massima di 25 Km/h: numeri, come già detto, in regola con le vigenti normative in Italia. Molto bene la coppia di 45 nm che, certo, non è eccessiva ma è sufficiente agli utilizzi tipo della bicicletta e, soprattutto, viene erogata in maniera molto bilanciata.

È un buon motore, non tra i più scattanti che ho avuto modo di provare, ma devo ammettere che anche in salite piuttosto ripide è in grado di dare un buon supporto alla pedalata. La sensazione generale comunque, è motore e batteria siano stati configurati più per dare velocità sul lungo che molta coppia in partenza, ed è una cosa che personalmente in una mountain bike mi fa storcere un po’ il naso, soprattuto nelle partenze in salita.

Poco male però perché, alleluia, Touroll U1 è una delle poche mountain bike elettriche che costano meno di 500 euro ad essere dotata di un cambio Shimano a 21 marce. Ed è una caratteristica da non sottovalutare, perché con questa bici elettrica non ci si dovrà porre più il problema delle partenze in salita e, soprattutto, delle “pedalate” a vuoto raggiunti i 25 Km/h con l’ausilio del motore.

Insomma, con i suoi 45 nm dichiarati ed un carico massimo supportato di 120 Kg, il motore della Touroll U1 è uno di quei motori che rendono la bicicletta più che buona per la città, ma che permettono a chi vuole divertirsi in montagna di percorrere lunghi tracciati anche con salite piuttosto ripide, con la garanzia della presenza costante dell’assistenza elettrica.

I freni sono di tipo meccanico, cosa piuttosto ovvia dato il prezzo della bici, sono a disco ed arrivano già ben calibrati dalla fabbrica: non ho avuto la necessità di regolarli, così come non ho dovuto regolare il cambio.

La prova su strada

Prima di parlare di guidabilità, va fatta una premessa: io non sono un grande fan delle bici elettriche con questa impostazione di guida, e nella città in cui vivo per me è diventata essenziale la presenza di un sistema di ammortizzatori anche posteriore. Ma sono solo mie esigenze. Devo ammettere però che data la presenza esclusiva degli ammortizzatori anteriori e l’utilizzo di una sella totalmente priva di alcun sistema per attutire gli urti e le vibrazioni, inizialmente non ero molto convinto della guidabilità della Touroll U1.

In realtà però mi sono dovuto ricredere, almeno parzialmente: se gonfiati alla giusta pressione, i pneumatici riescono a gestire piuttosto bene gli urti e le vibrazioni, la sella è bene imbottita, ed in via del tutto generale è una bicicletta elettrica silenziosa, maneggevole e ben bilanciata, ha un motore potente il giusto ed un buon sistema di assorbimento degli urti anteriore.

Posteriormente però sono dell’idea che l’azienda avrebbe potuto fare meglio quantomeno, e ripeto, utilizzando un sellino ammortizzato piuttosto che uno di tipo standard che è sì comodo, ma potrebbe risultare piuttosto duro. Detto questo, mi piacciono molto l’ergonomia del telaio e le ruote, anche se non sono grandi, fanno il massimo nelle loro possibilità nell’assorbimento degli urti.

Insomma, è chiaro che l’impostazione generale della Touroll U1 è stata pensata per chi ha bisogno di una bicicletta elettrica snella ed agile per la città, con cui però non ci si preclude le gite fuori porta.

Autonomia della batteria

Nella media l’autonomia garantita dalla batteria da 13.6 Ah che lavora a 36v. L’azienda garantisce un’autonomia massima di 65 Km, ed è una “promessa” piuttosto reale considerando che sono riuscito a percorrere poco più di 55 Km con un’unica carica. E nonostante sia comunque un buon traguardo, soprattutto considerando i saliscendi di Avellino, non è di certo tra le e-mountain bike con la migliore autonomia del mercato.

I tempi di ricarica sono i tipici di questa tipologia di batterie: per una ricarica completa ci vorranno poco più di 5 ore utilizzando il caricabatterie incluso nella confezione che arriva con presa europea.

Prezzo e considerazioni

Touroll U1 ha un prezzo di 549,00 euro ma, tramite il box in basso, la potreste acquistare in sconto a 499,00 euro grazie ad un coupon. E con lo sconto è un prezzo tutto sommato interessante per ciò che offre la bici. Certo, per riuscire a contenerlo il brand ha dovuto portare qualche compromesso, come il computer di bordo che in realtà è un controller oppure l’assenza di un sistema ammortizzante posteriore, ma sarebbe sbagliato negare il buon rapporto qualità/prezzo di questo modello.

Non è tra i miei preferiti, questo lo devo dire, però devo anche ammettere che è una mountain bike elettrica che è davvero un piacere portare in città: è ben bilanciata, la batteria ha una buona autonomia ed il motore ha una coppia più che giusta.





N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le