Abbiamo comprato il SAMSUNG più venduto su Amazon… ma da AliExpress: ecco com’è andata!

Acquistare uno smartphone al giorno d’oggi, se non pianificato, può essere proibitivo per molti per via dei prezzi sempre più alti che si riscontrano, e delle tendenze rialziste che hanno fatto quasi sparire gli smartphone inferiori ai 200 euro. Recentemente spulciando sul catalogo di Aliexpress mi sono reso conto di avere a portata di click tanti dispositivi più “occidentali” anzichè i classici cinesi come XIAOMI, POCO etc che sono nati proprio su Aliexpress.

La cosa mi ha stupito, soprattutto per via dei prezzi più bassi anche di un buon 20-30% rispetto i prezzi degli store italiani. Per questo motivo abbiamo acquistato un SAMSUNG Galaxy A15: si tratta di uno smartphone ultra economico e il più venduto su Amazon. Vi raccontiamo la nostra esperienza con il budget phone SAMSUNG e con l’acquisto su AliExpress!

Recensione SAMSUNG Galaxy A15: lo stile di Samsung, ad un prezzo contenuto

Design e materiali

Samsung adotta la sua classica strategia sul fronte estetico e costruttivo, con un design semplice e funzionale, che segue lo stile tipico della serie Galaxy, con linee sobrie e un aspetto pulito. Semplici, ma di sostanza, anche le due colorazioni in cui lo smartphone è disponibile, Blue Black e Light Blue. Il dispositivo è realizzato principalmente in plastica, ma presenta un vetro Dragontrail Pro per proteggere il display, caratteristica non di poco conto in una fascia di prezzo cosi bassa. Sebbene questa combinazione di materiali non sia sofisticata come il vetro o il metallo usati nei modelli di fascia alta della stessa azienda, il Galaxy A15 offre una buona resistenza contro graffi e cadute accidentali, risultando solido e maneggevole.

Una delle caratteristiche distintive è la “Key Island”, una piccola sporgenza sul lato destro dove si trovano il tasto del volume e il pulsante di accensione, che integra anche il lettore di impronte digitali. Questa posizione è pratica e intuitiva, anche se all’inizio potrebbe essere facile confondere il bordo rialzato del telaio con il sensore stesso: è solo questione di abitudine, tranquilli, dopo un paio di giorni verrà tutto più facile.

Il Galaxy A15 include anche una porta USB-C (compatibile USB 2.0, anche questa caratteristica che sembra banale, ma non scontata in questo segmento), ma anche il jack per le cuffie da 3,5 mm e uno slot per microSD, che consente di espandere la memoria interna fino a 1TB. Un’assenza degna di nota è quella di una certificazione IP per la resistenza a polvere e acqua, una caratteristica che alcuni rivali economici offrono e che, ad oggi, sembra essere diventato uno standard un po’ in tutti gli smartphone. Peccato, perchè nel complesso, il Galaxy A15 non ha molto da invidiare a smartphone ben più costosi.,

Display

Il Galaxy A15 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e una luminosità massima di 800 nit, abbastanza adeguata anche sotto la forte luce del sole dove, talvolta, possono presentarsi riflessi fastidiosi sul pannello che influenzano negativamente la qualità. La frequenza di aggiornamento a 90Hz offre un’esperienza di scorrimento abbastanza fluida, pur non essendo paragonabile ai 120Hz che altri modelli in questa fascia di prezzo offrono. Gli angoli di visione sono buoni, con colori vividi e saturi che esaltano i contenuti visivi, anche se il contrasto e la precisione dei colori non raggiungono i livelli a cui Samsung ci ha da sempre abituati, ma comprendo chiaramente le esigenze dettate dal budget.

Altro dettaglio che non passa inosservato è senz’altro la cornice intorno allo schermo leggermente più spessa rispetto ai dispositivi più costosi, ma che un utente che sceglie un dispositivo di questo tipo, probabilmente, neanche noterà.

Hardware e prestazioni

Se state valutando l’acquisto di questo smartphone e avete già cominciato a navigare alla ricerca di offerte, fate attenzione ad un dettaglio: del Galaxy A15 l’azienda ha commercializzato due versioni, quella 5G e quella 4G (più economica), che poi è quella che sto provando io in questa recensione. La differenza, naturalmente, non risiede solo nella connettività ma ovviamente nella CPU adottata: mentre la versione 5G arriva con un Dimensity 6100+ di Mediatek, la versione 4G arriva con a bordo Helio G99, sempre di Mediatek, che per quanto possa sembrare più vecchio, già trito e ritrito, in sostanza di poco differisce in termini numerici e prestazionali, se non appunto per la compatibilità con le reti telefoniche differenti.

Ad ogni modo la CPU è abbinata a 4GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, come anticipato espandibile con MicroSD fino a 1TB: classico set di specifiche pensato per l’utente medio che non ricerca prestazioni al top, ma un bilanciamento fra prezzo ed efficienza. Durante i test, il Galaxy A15 si è dimostrato affidabile in operazioni come la navigazione web, l’uso dei social, e la riproduzione di contenuti multimediali: è impossibile non notare qualche rallentamento quando si passa da un’app all’altra o quando si cerca di gestire applicazioni più impegnative, come giochi graficamente intensi. Ad esempio, titoli come Call of Duty sono giocabili solo a impostazioni grafiche minime, mentre giochi più semplici come Fruit Ninja girano fluidamente senza troppi fronzoli.

In termini di benchmark, il Galaxy A15 si posiziona leggermente al di sotto della media rispetto ai concorrenti diretti, ma compensa questa mancanza con una buona capacità di multitasking e una stabilità complessiva che lo rende adatto a un utilizzo prolungato. In quanto a connettività, come detto prima supporta solo le reti LTE (ma è disponibile anche una variante 5G); a disposizione, tuttavia, c’è il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi Ac, l’NFC, il GPS e persino la Radio FM.

Software

Il Samsung Galaxy A15 viene lanciato con Android 14, personalizzato con l’interfaccia Samsung One UI 6.0. Questa versione del software include molte delle funzionalità avanzate presenti anche sui dispositivi Samsung di fascia alta, come gli Edge Panels, che consentono di accedere rapidamente alle app preferite, e il Multi Control per la gestione di altri dispositivi Galaxy. L’interfaccia One UI è intuitiva e ben organizzata, ma come già visto in passato può risultare pesante in termini di risorse e leggermente lenta nelle transizioni su un dispositivo con specifiche modeste come questo.

D’altra parte, però, l’azienda si fa perdonare con l’impegno a garantire quattro anni di aggiornamenti di sistema e cinque anni di patch di sicurezza, una promessa piuttosto rara tra i dispositivi di fascia economica che rende il Galaxy A15 un’opzione interessante per chi desidera un telefono affidabile e longevo.

Fotocamera

Il comparto fotografico del Galaxy A15 è costituito da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 5MP, un sensore macro da 2MP, e infine sul fronte la selfie camera da 13MP.

Le foto scattate con la fotocamera principale sono di buona qualità per uno smartphone economico: il sensore da 50MP cattura dettagli sufficienti, e i colori sono abbastanza bilanciati, anche se tendono a essere leggermente saturi, un po’ un abitudine in casa Samsung. La fotocamera ultra-grandangolare, pur offrendo una prospettiva più ampia, mostra una certa distorsione ai bordi e una riduzione della nitidezza, ma la cosa non mi stupisce, soprattutto perchè molti altri dispositivi, anche più costosi, producono risultati molto simili a quelli prodotti da questo A15 di Samsung. Il sensore macro è più che altro una funzione accessoria, utile solo in condizioni di luce ottimale e sfruttabile realmente soltanto in pochissime circostanze.

In situazioni di scarsa illuminazione, il Galaxy A15 mostra i suoi limiti: il rumore è presente, e la messa a fuoco automatica fatica a gestire soggetti poco illuminati. La modalità notturna è disponibile ed in parte vi aiuta, ma richiede diversi secondi di stabilità per ottenere risultati accettabili: insomma, se fate a meno di scattare foto notturne è senz’altro meglio. Per quanto riguarda la registrazione dei video, lui si spinge fino a 1080p a 30fps, con dei risultati senza infamia e senza lode adeguati al prezzo a cui lo smartphone è venduto.

Autonomia

Uno dei punti di forza del Galaxy A15 è sicuramente la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’ottima autonomia: la versione 4G, come quella che sto provando, è senz’altro migliore in termini di autonomia per l’hardware meno energivoro di cui è dotato, che consente facilmente di superare una giornata di utilizzo anche intenso, senza alcuna difficoltà.

La ricarica avviene tramite cavo a 25W: in circa un’ora e mezza si riesce a ricaricare la batteria per intero, mentre in soli 30 minuti si può ottenere una ricarica del 50%, in casi di emergenza.

Prezzo e considerazioni

Samsung Galaxy A15 è il telefono Samsung più venduto su Amazon ma è possibile acquistarlo a prezzo super conveniente da AliExpress: lo store cinese è ormai divenuto un competitor dell’e-commerce più famoso al mondo, con occasioni top e – sopratutto – con la disponibilità dei brand più blasonati. Come comprare da AliExpress in maniera consapevole? C’è un requisito importante: scegliere prodotti che rientrano nel programma Choice, ovvero l’equivalente del Prime di Amazon. Si tratta quindi di una selezione (molto vasta) di prodotti con spedizione gestita direttamente da AliExpress, che si occupa della fase logistica a 360°. I tempi di spedizione e consegna sono intorno ai 5/7 giorni. Per saperne di più sui prodotti AliExpress Choice, ecco il nostro approfondimento dedicato. Tornando a Samsung Galaxy A15, il dispositivo è disponibile a meno di 150€, una cifra davvero niente male!

