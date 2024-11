Recensione Ninkear A15 Pro: come non consigliarlo, a meno di 500 euro!

L’equilibrio tra qualità e prezzo è quella caratteristica che sempre ricerchiamo in qualsiasi prodotto che ci accingiamo ad acquistare: che sia un automobile, un paio di scarpe, uno smartphone o un computer, l’importante è spendere la cifra giusta per portarsi a casa un prodotto equilibrato e adeguato per le nostre esigenze.

Nell’ambito tech ormai ttutti i produttori un po’ si fanno la guerra l’uno con l’altro, ma i brand cinesi di nicchia molto spesso riescono a spuntarla su quelli più “famosi”: il nuovo Ninkear A15 Pro, ad esempio, è uno di quei notebook impensabili che, se qualcuno non ti consigliasse, probabilmente non acquisteresti mai, ma poi… tocca ricredersi. Certo, i compromessi non mancano, ma per meno di 500 euro ci si può portare a casa un laptop con una scheda tecnica di tutto rispetto. Ora vi racconto qualcosina in più.

Recensione Ninkear A15 Pro

Design e materiali

A livello di design, c’è poco da dire: il Ninkear A15 Pro si distingue per la sua sobrietà e praticità, linee semplici e pulite con una scocca realizzata con una combinazione di materiali plastici e metallici, che offrono un buon compromesso tra solidità e leggerezza, non a caso parliamo di un notebook dal peso di soli 1.8kg e uno spessore inferiore ai 2 centimetri. La struttura appare, a primo impatto, ben costruita, seppur non sia perfettamente immune da flessioni, soprattutto nella zona della tastiera oltre a non essere perfettamente equilibrata sul piano, visto che almeno la mia unità è sbilanciata nella parte frontale e tende a ballare un po’ quando poggiata sulla scrivania. Più che un difetto generale, penso si tratti di un difettuccio (da poco) della mia unità.

Per il resto c’è da fare un plauso al brand cinese per la presenza di finiture opache sia sulla superfice della scocca, che su quella del display: ciò consente di ridurre le impronte pressocchè dappertutto, seppur riduca un po’ la visibilità del display di cui vi parlo tra pochissimo. È doveroso precisare, però, che nonostante si tratti di un PC assemblato egregiamente, è evidente che la qualità generale dei materiali è leggermente inferiore rispetto ai modelli di nomi più blasonati, ma la realtà è che aziende come queste privilegiano la dotazione hardware a scapito dei materiali e della scocca esterna, perciò se vi interessa la sostanza, e meno l’apparenza, con un prodotto di questo tipo potrete stare tranquilli.

Altra caratteristica abbastanza inconsueta nella fascia di prezzo, è la cerniera a 180 gradi di cui questo Ninkear A15 Pro è dotato: figa, funziona bene, ed in generale il notebook è ben bilanciato durante l’apertura e chiusura dello schermo. In termini di porte a disposizione, ne abbiamo due USB-A 3.0 e un jack per le cuffie sul lato destro, mentre a sinistra un connettore per la ricarica della batteria (nonostante l’azienda fornisca un alimentatore USB-C, mah!), una porta HDMI e due USB Type C. Manca, purtroppo, un lettore di SD/MicroSD che sarebbe potuto tornare utile a molti.

Display

Il pannello da 15,6 pollici è un Full HD con risoluzione 1920 x 1080 pixel; come dicevo prima, si contraddistingue in primis per la sua finitura utile a ridurre i riflessi in ambienti luminosi, anche se, tuttavia, la luminosità massima è solo discreta, e nonostante il trattamento opaco lo schermo risulta essere poco adatto all’uso sotto luce diretta.

Altra caratteristica comune a molti laptop come questo è la scarsa fedeltà cromatica: il Ninkear A15 Pro non offre una copertura adeguata dei vari spazi colore, sia in sRGB che in NTSC (45%!) . Questo vuol dire che un prodotto come questo è adeguato per un uso domestico, per studiare o in generale per compiti per i quali non è richiesta una calibrazione dellos schermo impeccabile. Benone l’ottimizzazione delle cornici, soprattutto nelle due parti laterali a sinistra e destra dove sono più strette; bene anche l’integrazione di una webcam con otturatore privacy integrato in modo veramente modesto nella parte superiore, quasi impercettibile. Lo svantaggio di dimensioni così piccole per la webcam, naturalmente, è la qualità molto bassa delle immagini catturate, sufficiente solo per videochiamate sporadiche e poco più.

Hardware e prestazioni

Sul fronte hardware, invece, il brand non si è risparmiato, ed è la vera ragione per cui questi notebook continuano a riscuotere un certo successo: chi bada alla sostanza non guarda dettagli come un assemblaggio imperfetto o delle carenze estetiche, ma va alla ricerca di un hardware discreto, al prezzo più basso possibile, e di fatto è quello che fa Ninkear con questo A15 Pro. Tuttò questo per dirvi che a bordo questo notebook troviamo un rispettabilissimo AMD Ryzen 5 6600H, con 6 core e 12 Threads con frequenza base a 3.3Ghz fino a 4.5Ghz e 45W di TDP, ben 32GB di memoria RAM di tipo DDR5 (espandibili fino a 64GB, a patto che rimuoviate i due banchi da 16GB attualmente installati) e 1TB di SSD PCI-e 3.0, anche lui espandibile vista la presenza di uno slot PCIE aggiuntivo a disposizione.

Il Ninkear A15 Pro dimostra di essere un laptop ben equilibrato in termini di performance; personalmente l’ho messo sotto stress in più circostanze, ho provato ad usare la suite di Adobe con Lightroom e Photoshop senza problemi, anche con le nuove versioni che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per la correzione degli scatti. La GPU integrata offre buone prestazioni grafiche per attività quotidiane, riproduzione multimediale e qualche fotoritocco salturario, ma ancora una volta non mi sento di consigliarvi un PC del genere se anche volete sfiziarvi qualche ora al mese a giocare a qualsiasi gioco: alzate il budget se avete voglia di giocare, altrimenti quelle ore di piacere si trasformano sicuramente in un’esperienza di basso livello.

Il sistema mantiene temperature gestibili (massimo 70-75°C sotto stress), con consumi ottimizzati che garantiscono un’efficienza energetica adeguata: l’azienda qui con un sistema di raffreddamento a doppia ventola ha assicurato al notebook una buona efficenza a livello di temperature, seppur la rumorosità a volte ne risenta in caso di carichi troppo elevati o nei benchmark.

A livello di connetività, invece, l’A15 Pro di Ninkear supporta il Bluetooth 5.0, ha una porta LAN fino a 1Gbit e una scheda di rete Wireless che supporta il Wi-Fi 6 802.11ax con velocità di trasmissione fino a 1200 Mbps.

Tastiera e touchpad

La tastiera del Ninkear A15 Pro si rivela un punto di forza grazie a una corsa dei tasti ben bilanciata, che offre una digitazione piacevole e precisa anche durante sessioni prolungate. Bene anche la retroilluminazione dei tasti, sebbene i livelli di luminosità non siano regolabili a proprio piacimento.

Tuttavia, la disposizione dei tasti presenta qualche compromesso: i tasti freccia risultano piccoli, e il tastierino numerico, pur essendo un’aggiunta apprezzata e non scontata, appare leggermente sacrificato nelle dimensioni. Il layout della tastiera è QWERTY, ma i simboli sono diversi dal classico layout standard, tant’è che nella confezione sono presenti gli appositi adesivi da applicare sui tasti per aggirare il problema. In alto a destra sulla tastiera, infine, è presente anche un sensore biometrico per lo sblocco del PC tramite impronta digitale: funziona bene, ed è piuttosto utile nel complesso, all’interno del sistema Windows.

Il touchpad, invece, è abbastanza ampio e liscio al tatto, supporta le principali gesture multitouch standard, ma non l’ho trovato tra i più precisi e reattivi. L’azienda, probabilmente consapevole, nella confezione di vendita regala già un mouse con filo da utilizzare in caso di necessità.

Autonomia

L’autonomia del Ninkear A15 Pro è adeguata in relazione all’hardware di cui è dotato: la batteria in suo possesso è un’unità da 54.29Wh, ed è sufficiente a garantire fino a 6 ore di autonomia massima nelle operazioni più basilari come la navigazione web, la visione di video offline oppure l’editing di documenti su suite Office e similari.

Naturalmente quando il carico aumenta, ad esempio con app di livello superiore come Photoshop, la durata della batteria si riduce considerevolmente, assestandosi intorno alle 3-4 ore. Questo è un risultato tipico per la categoria, ma potrebbe deludere chi cerca una maggiore indipendenza dalla presa di corrente. Tuttavia il caricatore da 100W incluso in confezione assicura una ricarica abbastanza veloce della batteria, un aspetto pratico per chi è spesso in movimento.

Prezzo e considerazioni

Ninkear A15 Pro è ufficialmente venduto su GeekBuying ad un prezzo di circa 500 euro, sconto giù, sconto su, si riesce a portare a casa con qualcosa come poco più di 480 euro, una cifra che non è davvero niente male se si considera tutto il pacchetto hardware montato a bordo di questo notebook che brand più famosi vendono tranquillamente a prezzi superiori di almeno 250-300 euro, ad occhi chiusi.

Certo, questo A15 Pro non è impeccabile: il display non è il massimo sia come colori che come luminosità, ma in fin dei conti sono piccoli compromessi a cui si scende volentieri pur di avere un buon hardware, ad un prezzo davvero contenuto.

