Recensione Mova E30 Ultra: a questo prezzo è IL best-buy dei robot aspirapolvere

Se prima, in una fascia di prezzo inferiore ai 500 euro, chiunque acquistasse un robot aspirapolvere e lavapavimenti doveva, necessariamente, accettare alcuni compromessi (come l’assenza dell’autosvuotamento, oppure l’utilizzo di mop tradizionali invece che quelli circolari che si ricaricano e puliscono nella base), grazie al Mova E30 Ultra ora le cose cambiano drasticamente.

Nato dal sub-brand di Dreame, con cui condivide esclusivamente l’ottima rete di assistenza ma non il reparto r&d né il team di progettazione dei prodotti, il nuovo robot aspirapolvere arriva a gamba tesa per la prima volta nel mercato italiano, promettendo caratteristiche (quasi) da top di gamma, ad un prezzo decisamente più ridotto rispetto a quelli a cui siamo abituati (a parità di caratteristiche).

7000 Pa di potenza d’aspirazione, base di lavaggio e autosvuotamento, mop rotanti, sistema di riconoscimento degli oggetti, sono solo alcune delle caratteristiche principali del Mova E30 Ultra che con il suo prezzo di 498 euro su Amazon, è tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media più completi in circolazione.

Recensione Mova E30 Ultra: robot aspirapolvere e lavapavimenti economico e con con zero compromessi

Videorecensione Mova E30 Ultra

Design e materiali

Il design del Mova E30 Ultra è quanto di più classico ci si possa aspettare da un robot aspirapolvere e lavapavimenti della sua categoria. La forma è circolare, è dotato di torretta laser per la navigazione, e lungo tutti i bordi del dispositivo sono stati integrati dei sensori di rilevamento oltre che una fotocamera anteriore per il riconoscimento degli ostacoli. Tutta la struttura è ben realizzata, i materiali sono di ottima qualità ed il robot è caratterizzato da una robustezza ed un livello qualitativo generale che non ci si aspetterebbe da un prodotto venduto nella sua fascia di prezzo.

La spazzola laterale è unica, mentre nel periodo in cui l’ho testato non ho notato particolari problemi di aggrovigliamento nella spazzola centrale: l’ho provato in un ambiente in cui passano la maggior parte del tempo i miei tre cani, e devo dire non c’è nulla da criticare al sistema di aspirazione di questo robot.

Mova E30 Ultra non integra il meccanismo di estensione laterale dei mop, ma è dotato della tecnologia RoboSwing grazie alla quale ruoterà per permettere di pulire i bordi e, infine, ha un’altra funzione piuttosto interessante: quando si utilizza in modalità aspirazione, oppure quando rileva la presenza di un tappeto grazie al sensore ultrasonico posizionato nella zona inferiore del dispositivo, è in grado di alzare i mop di lavaggio di ben 10.5 millimetri ed è un valore da non sottovalutare, superiore rispetto a quanto possono fare altri prodotti venduti a prezzi molto più alti.

Mova E30 Ultra arriva poi con una base di ricarica e autosvuotamento ben realizzata e dalle giuste dimensioni: è dotato di un serbatoio per l’acqua pulita di 4.5 litri ed uno per l’acqua sporca di 4 litri, ed ha un sacchetto di raccolta dello sporco molto capiente. Non è dotato di alcuno slot per l’inserimento delle “cartucce” di detergente, ma poco male: inserendone la giusta quantità nel serbatoio dell’acqua pulita il risultato è lo stesso. Naturalmente però, pulisce automaticamente i mop sia durante che dopo le sessioni di pulizia.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

E considerando quanto costa, stiamo parlando di uno dei robot che nella sua fascia di prezzo aspira meglio lo sporco dal pavimento: è riuscito a pulire perfettamente il piano terra della mia casa, luogo dove vi dicevo passano più tempo i miei amici a quattro zampe. E non è una cosa da poco, considerando che il pavimento è bianco, fuori c’è il giardino e come se non bastasse i miei cagnolini perdono tanto pelo.

Non è tra i robot più silenziosi del mercato, poco ma sicuro, ma dopo qualche tempo di utilizzo ho constatato che in quanto ad aspirazione il livello di pulizia è ottimale, ed è sufficiente anche per garantire una buona pulizia dei tappeti: una volta rilevatone uno, Mova E30 Ultra alzerà i panni di lavaggio ed aumenterà la potenza d’aspirazione in modo da ottimizzarne la pulizia. Buono anche il sistema di riconoscimento degli oggetti, che evita precisamente eventuali problemi in fase di pulizia.

Non male il lavaggio, anche se Mova E30 Ultra a mio avviso da il meglio di sé nell’aspirazione. I panni di lavaggio effettuano buona pressione sul pavimento e possono ruotare molto velocemente. Nonostante il serbatoio interno sia piuttosto piccolo, il sistema di ricarica automatica mantiene costante l’umidità del pavimento. L’assenza del mop estendibile poi è compensata dal fatto che il robot ruoti leggermente su se stesso quando si trova in prossimità di una parete: è una funzione che impatta la velocità di pulizia ma che è comunque programmabile da app automaticamente oppure in momenti specifici della settimana per usarla quando serve.

E come già detto, na volta terminata la pulizia il robot tornerà sulla base di ricarica e auto-svuotamento per procedere all’aspirazione dello sporco e al lavaggio dei panni.

Applicazione

Mova E30 Ultra viene gestito da un’applicazione proprietaria chiamata proprio Mova, disponibile sia per iPhone che per Android. In realtà, se avete già installato l’app di Dreame, potrete controllarlo anche con quella. Ad ogni modo, parlando dell’app proprietaria, è un’applicazione realizzata davvero molto bene, con un’interfaccia grafica semplice ma ricca di opzioni, sulla quale verranno evidenziati anche gli eventuali ostacoli trovati dal robot in fase di pulizia.

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand: permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

Mova E30 Ultra, poi, è compatibile con tutti gli assistenti digitali: che utilizziate Google, Alexa o Siri, non avrete alcun problema a controllare il robot aspirapolvere e lavapavimenti con la voce.

Autonomia della batteria

La batteria da 5200 mAh riesce a garantire una buona autonomia al Mova E30 Ultra: il brand garantisce fino a 260 minuti di utilizzo con un’unica carica. Nei miei test, utilizzando in sostanza sempre la modalità massima, con un’unica carica sono riuscito ad utilizzare il robot per poco meno di 2 ore, e dopo aver pulito un ambiente di 70 metri quadrati l’autonomia residua era di circa il 60%. Questo vuol dire che anche aspirando al massimo si potrebbe portare al termine la pulizia di un ambiente di circa 200 metri quadrati

Ciò che mi ha stupito è la velocità di ricarica che, a mio avviso, e marcatamente più veloce rispetto ad altri prodotti anche di fascia più alta e permette di ricaricare il robot in un tempo minore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Ad oggi, il prezzo di vendita del Mova E30 Ultra è 499 euro su Amazon ma, in occasione del Black Friday 2024 lo potrete acquistare in sconto a 399 euro. Ed è una cifra che lo rende una delle alternative migliori (e più convenienti) ai grandi marchi più affermati. È un prodotto facile da utilizzare che garantisce ottimi risultati di pulizia ed è decisamente in grado di competere con altri modelli molto più costosi.

Mi sarebbe piaciuto che quelli del brand avessero ottimizzato un po’ meglio il sistema di riconoscimento degli oggetti, che alcune volte si “perde” alcuni ostacoli piccoli, ma paragonando le sue caratteristiche al prezzo di vendita, è indubbio che ci troviamo al cospetto di un best-buy.





