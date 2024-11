Recensione AGM Pad T2: il tablet perfetto per film e serie tv con Widevine L1

Dopo aver testato a fondo il modello T1, con la recensione di oggi vi presentiamo AGM Pad T2: il nuovo tablet della compagnia cinese che alza ancora una volta l’asticella del rapporto qualità prezzo per i dispositivi entry-level e fascia media. Scoprite insieme a noi come guardare film e serie TV su questo tablet sia davvero un’esperienza da non lasciarsi sfuggire a questo prezzo!

Recensione AGM Pad T2

Design e display

AGM Pad T2 offre un design con scocca in alluminio satinato ed una livrea completamente grigia (denominata “Grigio siderale“), con il comparto fotografico che si contraddistingue per la doppia isola quadrata con angoli arrotondati, una per il sensore principale ed una per macro e flash LED. Il peso si appena 500 grammi rende il tablet ben bilanciato e facilmente maneggiabile, con dimensioni di 25 x 16 x 7 centimetri. Sulla parte superiore troviamo il primo dei due speaker stereo, mentre sul fianco destro sono presenti il tasto di accensione e quello per la regolazione del volume. Se il lato sinistro è completamente scevro (se non per il foro del microfono), sulla parte inferiore troviamo finalmente il secondo speaker stereo, lo slot per microSD e SIM e la porta di ricarica USB-C (che offre anche il supporto per OTG).

Il display LCD da 11″ mette a disposizione una risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) con refresh rate da 60 Hz ed una luminosità massima di 500 nit. La cornice dello schermo è piuttosto ampia (come spesso accade per i dispositivi in questa fascia di prezzo) ma la fedeltà cromatica e la resa dei colori è apprezzabile. Come per il modello T1, infatti, questo tablet si propone principalmente come strumento per la visione di contenuti multimediali che grazie a questo schermo risulta particolarmente godibile. In confezione, questa volta, non troviamo la custodia e la pellicola pre-applicata, ma una pellicola protettiva particolarmente robusta da applicare a proprio piacimento.

Hardware e prestazioni

AGM Pad T2 è alimentato da un chipset MediaTek Helio G91, con CPU octa-core (configurazione 2x Cortex-A55 @ 2.0 GHz + 6x Cortex-A75 @ 1.8 GHz) e GPU Mali-G52 MC2, affiancati da 4 GB di RAM LPDDR4X (espandibili fino a 8 GB con RAM virtuale) ed uno spazio di archiviazione su memoria eMMC 5.1 da 256 GB. Con questa configurazione, il tablet riesce a gestire facilmente e con grande fluidità tutte le app più popolari, strizzando anche l’occhio al gaming di medio livello. Le app con grafica 3D, infatti, vengono gestite senza troppi intoppi, ma essendo un tablet di fascia media (quasi entry-level) è bene che le aspettative non siano troppo alte. L’esperienza d’uso è davvero piacevole e non ci è mai capitato di imbatterci in crash o rallentamenti di alcun genere.

Il taglio di RAM più contenuto potrebbe causare qualche problema in più in fase di multitasking “selvaggio”, ma anche con più applicazioni aperte non abbiamo riscontrato rallentamenti tali da compromettere l’utilizzo. Questo è ancora merito delle ottimizzazione del sistema operativo Android 14 che, con le patch di agosto 2024, non viene personalizzato da AGM in alcun aspetto: l’esperienza, infatti, è praticamente quella stock prevista da Google, con tutte le app e i servizi di Big G attivi e funzionanti. Le uniche aggiunte sono rappresentate dall’app TabletManager, che permette di effettuare la manutenzione giornaliera del dispositivo, e di quella per la Radio FM. Totalmente assente il bloatware, che per fortuna trova sempre meno spazio anche sui dispositivi di questa fascia di prezzo.

Come per il modello Pad T1, Uno dei punti forti di questo dispositivo è il supporto per il DRM Widevine L1, che consente di vedere in Full HD i contenuti multimediali in streaming protetti, come quelli offerti dalle piattaforme più popolari come Netflix, Prime Video, Disney Plus e tanti altri ancora. Il tablet, proprio come il fratello minore, si propone come un buon dispositivo per la fruizione di contenuti multimediali, ma in questo caso abbiamo una spinta in più anche sul lato gaming e applicazioni più pesanti.

Per la connettività, invece, viene riproposta la medesima dotazione del modello Pad T1, con rete cellulare Dual-SIM 4G, Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.0, con la possibilità di sfruttare anche il collegamento GPS (protocolli GPS/GLONASS/BDS). Anche in questo caso, tutti i test effettuati non hanno evidenziato problemi di stabilità o di connessione: sia il collegamento degli accessori senza fili (es. cuffie e tastiere) oppure il download e lo streaming di file molto grandi, non hanno mai causato interruzioni di connessione o instabilità del sistema.

L’autonomia, invece, è davvero eccellente: la batteria da 8.000 mAh, infatti, è più che sufficiente a raggiungere il termine della giornata lavorativa senza problemi. Con la riproduzione multimediale di video e musica, si possono tirar fuori almeno 12 ore di autonomia, lasciando abbondante spazio per la navigazione sul web. Il caricatore USB-C incluso in confezione permette di ripristinare completamente la batteria in appena 2 ore e mezza, ed sufficiente a ricaricare il dispositivo anche mentre lo si sta utilizzando per giocare.

Fotocamera

Come per il fratello minore, il comparto fotografico di AGM PAD T2 non brilla, ma ci sono dei miglioramenti ben visibili: il sensore principale posteriore da 13 MP (f/2.2) con PDAF scatta delle buono fotografie in condizione di luce ottimale, ma ancora una volta il rumore è ben visibile e i dettagli iniziano a perdersi quando l’illuminazione scarseggia. In questo caso, però, il sensore principale viene affiancato da uno secondario per le macro da 2 MP (f/2.4) che riesce a catturare i dettagli in modo preciso e ben bilanciato.

La fotocamera frontale, invece, con un sensore da 8 MP risulta essere molto più performante rispetto a quello che troviamo sul modello Pad T1. Si tratta, in questo caso, di una soluzione più che valida sia per scattare selfie che per partecipare a videochiamate oppure call di lavoro quando si è in mobilità. Come sempre, quando si tratta di recensire un tablet, è bene ricordare che nonostante tutti i difetti, avere delle fotocamere dalle discrete prestazioni su dispositivi del genere è da considerare un plus.

Recensione AGM PAD T2 – Prezzo e considerazioni

AGM PAD T2 è un tablet particolarmente versatile adatto alle esigenze più comuni, come quelle lavorative, oppure semplicemente per l’intrattenimento digitale. L’ampio schermo è perfetto per vedere film e serie tv in streaming (con tanto di Widevine L1 per il Full HD), mentre chi vuole videogiocare potrà comunque godersi i classici giochi casual e anche qualcosa di più elaborato in 3D.

Il prezzo di listino per il modello Pad T2 è di 199€, un buon compromesso per chi cerca un dispositivo non troppo costoso che però può fornire delle buone prestazioni in ogni ambito.

Tablet Android 14 11" AGM PAD T2, 8(4+4)GB RAM + 256GB, MTK G91 Octa-Core, Display FHD 1920x1200, Luminosità 500Nits, Batteria 8000mAh, 4G LTE Dual SIM, GPS,... 199,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 15/11/2024 14:49

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le