Recensione AGM Pad T1: sottile, economico e perfetto per l’intrattenimento

Il mondo dei tablet entry-level è purtroppo flagellato da dispositivi spesso fin troppo lenti per il prezzo richiesto, ma per fortuna ci sono ancora compagnie che provano ad innovare anche in questa fascia di prezzo. Una di questa è sicuramente AGM che propone sul mercato il suo AGM Pad T1 ad un prezzo estremamente conveniente, mettendo a disposizione prestazioni di buon livello completamente votate all’intrattenimento multimediale. Scoprite tutti i dettagli su questo dispositivo nella nostra recensione.

Recensione AGM Pad T1

Design e display

AGM Pad T1 offre un design estremamente sottile e portatile, con uno spessore di appena 7.35 millimetri ed un peso che sfiora i 480 grammi. La scocca unibody in metallo è particolarmente piacevole al tatto grazie ad una rifinitura satinata particolarmente elegante, che si tinge di grigio con inserti leggermente più scuri. Sulla parte superiore troviamo il pulsante per l’accensione e il jack per le cuffie da 3.5 millimetri, mentre sulla parte destra sono confinati i due pulsanti per la regolazione del volume.

Sul parte inferiore troviamo l’ingresso USB-C e due speaker, mentre il lato sinistro è destinato ad accogliere lo slot per l’inserimento delle SIM e della scheda microSD (fino a 1TB). Il blocco fotocamera, rappresentato da un’isola quadrata che emerge dalla scocca posteriore, accoglie un singolo sensore e il flash LED, con delle piccole etichette stilizzate che indicano la fotocamera da 13MP. Il logo AGM, questa volta in bianco, è posizionato lungo il perimetro della scocca, accompagnato ovviamente dalla certificazione CE.

Il display LCD Huaqia Color Glass da 11″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e refresh rate da 60 Hz, offre cornici piuttosto spessi ma una buona resa cromatica. Il tablet, infatti, da la sensazione di essere progettato proprio per la fruizione di contenuti multimediali (vista anche la presenza del DRM Widevine L1) con colori abbastanza fedeli alle controparti originali. La luminosità non fa miracoli, fermandosi a circa 350 nit, mentre la fotocamera frontale è posizionata sulla parte superiore del dispositivo, incorporata nella cornice del display. Il tablet, inoltre, arriva in confezione con una pellicola protettiva pre-applicata e con una custodia che in tessuto e silicone con agganci magnetici che protegge il dispositivo su tutti gli angoli.

Hardware e prestazioni

AGM Pad T1 è alimentato dal chipset Unisoc T606, realizzato a da TSMC con processo di produzione a 12nm, con una CPU octa-core (2x Cortex-A75 @ 1.6 GHz + 6x Cortex-A55 @1.6 GHz) ed una GPU Mali-G57 MP1. Le performance non saranno sicuramente quelle dei top di gamma, ma il tablet riesce a difendersi in modo discreto in ogni settore con 4 GB di RAM (che possono diventare 8 GB grazie all’espansione della RAM virtuale). Il multitasking funziona bene e l’interfaccia è sempre molto fluida, con le classiche app per il lavoro e quelle multimediali che funzionano senza alcun intoppo, ma per le applicazioni più pesanti (soprattutto quelle in 3D) il carico di lavoro si fa subito sentire sul processore entry-level. Anche per quanto riguarda al gaming, infatti, non ci si possono aspettare prestazioni di alto livello, ma bisognerà accontentarsi dei tipici giochi arcade come Candy Crush e simili.

Il sistema operativo è Android 14, con patch di sicurezza aggiornate al 5 giugno 2024 su una ROM da 128 GB: sono presenti tutte le app e i servizi di Google, con un’interfaccia simil-stock personalizzata in pochissimi dettagli da AGM. Le uniche aggiunte, infatti, sono rappresentate dalle app per la Radio FM e il Registratore vocale: totalmente assente il bloatware, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Il dispositivo, inoltre, offre anche il supporto per le penne stylus digitali e le tastiere wireless, che però non sono incluse nella confezione di vendita ed andranno acquistate a parte, se ne si avrà l’esigenza.

Uno dei punti forti di questo dispositivo, però, è sicuramente il supporto per il DRM Widevine L1, che consente di vedere in Full HD i contenuti multimediali in streaming protetti, come quelli offerti dalle piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney Plus e tanti altri ancora. Il tablet, infatti, si propone proprio come strumento per la multimedialità in mobilità, anche grazie al supporto per la rete cellulare che permette di guardare contenuti in streaming praticamente ovunque. Se del buon comparto visivo abbiamo già parlato, per quello sonoro non ci sono criticità da segnalare: l’audio emesso dai due speaker è più che sufficiente a godersi la propria serie TV ovunque ci si trovi.

Per la connettività, invece, abbiamo a disposizione il supporto per la rete cellulare con Dual-SIM 4G, Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.0, con la possibilità di sfruttare anche il collegamento GPS (protocolli GPS/GLONASS/BDS). Tutti i test effettuati non hanno evidenziato problemi di stabilità o di connessione: sia il collegamento degli accessori senza fili (es. cuffie e tastiere) oppure il download e lo streaming di file molto grandi, non hanno mai causato interruzioni di connessione o instabilità del sistema. Sotto questo punto di vista, infatti, il tablet è pienamente promosso.

L’autonomia (accoppiata alle potenzialità del display), invece, completa il binomio necessario a promuovere il dispositivo come tablet multimediale: la batteria da 7.000 mAh, infatti, è più che sufficiente a raggiungere il termine della giornata lavorativa senza alcun tipo di problema. Con una riproduzione di video e musica, invece, si possono tirar fuori almeno 10 ore di autonomia, lasciando spazio anche per un po’ di navigazione in rete. Il caricatore incluso in confezione, inoltre, permette di ripristinare completamente la batteria in appena 2 ore e mezza.

Fotocamera

Il comparto fotografico di AGM Pad T1 è forse il punto più debole dell’intera produzione, ma in questa fascia di prezzo non ci si può assolutamente aspettare di più (soprattutto per quanto riguarda i tablet). La fotocamera principale è dotata di un sensore S5K3L8 da 13 MP che in condizioni di luce ottimale (studio oppure giornata particolarmente soleggiata) riesce a catturare delle buone foto, ma che in condizioni di luce scarsa non riesce a raggiungere la sufficienza. Proprio in questa caso, infatti, il rumore e la perdita dei dettagli è particolarmente evidente.

La fotocamera frontale, invece, con un sensore GC05A2 da 5 MP si limita ad eseguire il compitino, senza eccellere in alcun modo. Resta comunque una soluzione sufficiente per partecipare a videochiamate oppure call di lavoro quando si è in mobilità. Vale la pena sottolineare, come ogni volta che si parla del comparto fotografico sui tablet, che in questo caso la fotocamera va comunque considerata un plus, anche con tutti i suoi difetti.

Recensione AGM Pad T1 – Prezzo e considerazioni

AGM Pad T1 è un tablet comodo da avere sempre con se, grazie ad un design particolarmente sottile e leggero. Le prestazioni sono quelle di un dispositivo entry-level, ma particolarmente votato all’intrattenimento e alla multimedialità grazie ad un grande schermo da 11″ e al supporto per Widevine L1 che rende compatibili in Full HD anche i contenuti dei servizi di streaming. Il prezzo, infatti, rispecchia perfettamente il quadro generale dipinto nella recensione.

AGM propone il modello Pad T1 al prezzo di listino di 139€, ma grazie all’offerta lampo attualmente disponibile su Amazon è possibile portare a casa questo tablet per poco più di 120€ con uno sconto del 12%. Se avete bisogno di un tablet con cui guardare film e serie TV, allora per questo prezzo non troverete nulla di meglio: assolutamente consigliato.

