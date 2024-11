Realme GT Neo 7 supera i 2 milioni su Antutu: il nostro GT 7 sarà un vero flagship killer!

Nelle scorse ore la casa cinese ha confermato che Realme GT Neo 7 arriverà a dicembre e sarà un balzo avanti in termini di performance e di design. Nel frattempo il dispositivo è stato anche avvistato su Antutu con un un punteggio decisamente sopra le righe. Si tratta di un modello in arrivo in Cina ma comunque dovremmo essere interessanti anche noi italiani, dato che con molta probabilità il dispositivo farà capolino in occidente come Realme GT 7.

Realme GT Neo 7 fa faville su Antutu: raggiunge un punteggio da paura e fa ben sperare anche per noi

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Come evidenziato poco sopra, il debutto di Realme GT Neo 7 in Cina è atteso per dicembre, ma manca ancora una data. Per quanto riguarda le informazioni trapelate finora, la versione “minore” di Realme GT 7 Pro promette fuoco e fiamme, almeno secondo quanto emerso da Antutu. Il telefono è stato protagonista dei primi benchmark (c’è perfino il nome commerciale) con un risultata di ben 2.404.366 punti. Il chipset a bordo è il Dimensity 9300+, ex SoC di punta realizzato da MediaTek: abbiamo a che fare con un flagship killer con tutti i crismi e le migliorie non finiscono qui.

Crediti: Weibo/Antutu

Tra le altre aggiunte ci sarebbe una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, un bel passo avanti rispetto ai 5.500 mAh del predecessore. Le caratteristiche di Realme GT Neo 7 sono interessanti anche per noi e sicuramente terremo d’occhio questo dispositivo. Infatti – visti i precedenti – potrebbe debuttare in Italia come Realme GT 7: l’attuale GT Neo 6 è arrivato da noi come GT 6, quindi non è da escludere che possa avvenire lo stesso anche con la nuova generazione. Nel frattempo godiamoci il nuovo GT 7 Pro, in arrivo in Italia il 26 novembre.

