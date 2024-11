Realme GT 7 Pro Global ha una data d’uscita (ed è molto vicina)

A distanza di una manciata di ore dal debutto in Cina, ecco svelata anche la data di presentazione Global di Realme GT 7 Pro. La versione internazionale del top di gamma arriverà già a novembre, come promesso, e vuole essere il primo modello fuori dalla Cina equipaggiato con Snapdragon 8 Elite.

Realme GT 7 Pro: svelata la data di presentazione della versione Global, in arrivo già a novembre

Crediti: Realme

La data di presentazione Global di Realme GT 7 Pro è fissata per il 26 novembre: si tratta di un’attesa di circa tre settimane, pochissimo rispetto alle tempistiche a cui siamo abituati tra l’uscita in Cina e quella internazionale. Il flagship è stato presentato in patria il 4 novembre, eppure è già pronto per fare capolino in versione Global; unico appunto riguarda il primo mercato fuori dalla Cina. Si tratta dell’India e al momento non sappiamo se il dispositivo verrà lanciato in Italia e in Europa lo stesso giorno.

Crediti: Realme

Molto probabilmente la risposta è affermativa dato che la stessa divisione italiana ha confermato che il lancio di Realme GT 7 Pro avverrà nel corso del mese di novembre. Aspettando il debutto alle nostre latitudini, in basso trovate la scheda tecnica completa mentre qui il nostro approfondimento dedicato al nuovo smartphone.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112°

(f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

