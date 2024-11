Realme GT 7 Pro Global avrà una batteria depotenziata: brutte notizie per l’Italia?

Il nuovo modello di punta Realme sarà il primo dispositivo internazionale con Snapdragon 8 Elite ed arriverà con tante novità. Tuttavia si è scoperto – tramite il materiale promozionale ufficiale – che Realme GT 7 Pro Global avrà una batteria meno potente rispetto a quella cinese: guai in vista anche per gli utenti in Italia?

Realme GT 7 Pro: la versione Global avrà batterie differenti in base all’area ma per fortuna siamo al sicuro

Crediti: Realme

Partiamo subito con la risposta: no, noi utenti italiani siamo al sicuro. Realme GT 7 Pro Global per l’Europa e l’Italia avrà a bordo un’enorme batteria dal silicio-carbonio da ben 6.500 mAh. Questa tecnologia è la novità del momento per i flagship: si tratta di batterie al alta densità, ma dallo spessore contenuto (che quindi non impatta negativamente sullo spessore del telefono). E non temete nemmeno per la ricarica rapida: il sito ufficiale conferma che il dispositivo presenterà il supporto ai 120W, similmente al modello cinese.

Crediti: Realme

Purtroppo le cose andranno diversamente per gli utenti indiani: i teaser, infatti, parlano di una batteria da 5.800 mAh (sempre con ricarica super da 120W). Non è chiaro il motivo di questo “taglio” ma almeno non si tratta di un qualcosa che coinvolgerà il nostro paese. L’appuntamento con il nuovo top di gamma di Realme in versione internazionale è fissato per il 26 novembre: ecco le specifiche, sulla base della versione asiatica e di quanto riportato dallo store ufficiale italiano.

Realme GT 7 Pro Global (Italia) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° IMX335

(f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° IMX335 Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

