Realme GT 6 a 350€ è lo smartphone da comprare al Singles Day

Il miglior smartphone da comprare per il Singles Day 11.11? Sicuramente Realme GT 6: un dispositivo completo a tutto tondo, elegante, potente e con una fotocamera che non fa una piega, ora in sconto su AliExpress per la festa dei Single, l’evento che apre le porte all’altro grande periodo promozionale di novembre (ossia il Black Friday)!

Realme GT 6 scende a 350€ su AliExpress: risparmia con il coupon per il Singles Day 11.11

Crediti: Realme

Il miglior prezzo di sempre per Realme GT 6 arriva grazie al Singles Day di AliExpress: con il coupon “ITAE60” il prezzo finale scende ad appena 350€ (con spedizione gratis dall’Europa), una cifra niente male rispetto ai 509€ di Amazon. Si tratta di un’occasione per l’evento 11.11: qui trovi tutti i dettagli della promo di AliExpress mentre di seguito ti lasciamo le specifiche dello smartphone in promozione.

Dimensioni di 162 x 75 x 8,6 mm per 199 grammi

Certificazione IP65

Display curvo OLED BOE 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di 6.000 nit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con LYT-808 da 1/ 1.4″, OIS, ultra-wide 112° IMX355 e un teleobiettivo Samsung JN5

(f/1.9-2.2) con LYT-808 da 1/ 1.4″, OIS, ultra-wide 112° IMX355 e un Samsung JN5 Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/2.45)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

