Realme 14 sarà anche “Pro Lite”: troppi smartphone e tanta confusione?

Il mercato degli smartphone sta diventano sempre più confusionario, tra versioni Pro, Plus, Ultra, Maxi, Mini e chi più ne ha più ne metta. L’ultima novità? Realme 14 Pro Lite, un dispositivo che – se confermato – potrebbe incarnare l’ideale stesso di contrasto: ecco cosa sappiamo del prossimo medio gamma di fascia “alta” (ma economica?).

Realme 14 Pro Lite avvistato: memorie e colorazioni di uno smartphone difficile da inquadrare

Crediti: 91mobiles

Gli smartphone della serie 13 non scherzano di certo: abbiamo Realme 13 Pro e 13 Pro+, seguiti poi da Realme 13 e 13+, a cui si aggiunge anche il modello 13 4G. Cinque smartphone solo per la serie Number e non è detto che non ci saranno ulteriori telefoni. Il problema del numero di telefoni e quello dei troppi rebrand è stato già affrontato in passato, in modo particolare guardando a Xiaomi (che tra il marchio principale, Redmi e POCO dà vita ogni anno ad una pletora di rebrand). La voglia di invadere qualsiasi fascia di prezzo ha ormai preso piede in tutti i principali marchi cinesi e l’ultima novità di Realme è l’ennesima prova. La casa asiatica potrebbe lanciare un modello chiamato Realme 14 Pro Lite, la quintessenza di quanto accennato finora.

13 Pro nelle colorazioni Monet (Purple e Gold) – Crediti: Realme

Il telefono è stato avvistato con la sigla RMX990 e nei tagli di memoria da 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e da 12/512 GB. Inoltre vengono riportate anche le possibili colorazioni al debutto, ossia Monet Green e Monet Purple, le stesse viste per alcuni modelli della scorsa serie 13 e ispirate ai lavori del celebre artista. Purtroppo per ora non ci sono altri dettagli e non è chiaro il posizionamento del dispositivo. Probabilmente avremo Realme 14 Pro, 14 Pro Lite e 14 Pro+, ma per ora mancano informazioni ufficiali. Indiscrezioni precedenti rivelano l’esistenza del presunto Realme 14x, forse in arrivo già a dicembre.

