Meta AI Voice arriva in Italia, ma soltanto per gli smart glasses di Ray-Ban

Se pian piano tutti i servizi di intelligenza artificiale stanno arrivando in Europa e in Italia dopo aver debuttato negli Stati Uniti, c’è ancora chi sembra far fatica ad approdare nel vecchio continente. Stiamo ovviamente parlando di Meta, che con la sua Meta AI per Facebook, Instagram e WhatsApp sta facendo ottime cose, ma lontano dal nostro paese. La situazione tuttavia, sembra stia cambiando: in queste ore infatti, i Meta Ray-Ban hanno ricevuto anche in Italia il supporto per Meta AI Voice.

Meta AI Voice da adesso è disponibile su Meta Ray-Ban anche in Italia

Crediti: Meta

Meta AI Voice è la funzione dell’intelligenza artificiale sviluppata dal team di Mark Zuckerberg che permette utilizzare la propria voce per interagire con il chatbot, un po’ come avviene per la Voice Mode di ChatGPT e Gemini Live. Dopo aver debuttato negli Stati Uniti a settembre, questa funzione è finalmente disponibile anche in Italia, ma soltanto a bordo degli occhiali smart Meta Ray-Ban.

L’annuncio è arrivato direttamente da Mark Zuckerberg che, tramite il proprio canale WhatsApp, ha comunicato l’inizio del rollout di Meta AI Voice in Francia, Italia, Irlanda e Spagna. Tramite gli occhiali smart, quindi, adesso sarà possibile interagire con l’intelligenza artificiale anche in italiano: fino ad ora, infatti, era possibile ottenere risposte nella nostra lingua, ma le domande andavano necessariamente poste in lingua inglese.

Non possiamo far altro che sperare che questo possa essere il preludio per un lancio più importante: ci auguriamo, quindi, che tutte le funzionalità di Meta AI possano arrivare quanto prima anche in Italia su WhatsApp, Facebook e Instagram.

