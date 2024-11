Il Singles Day si festeggia in campeggio: scegli la tua Power Station e risparmia!

Di recente Geekmall ha dato il via alle offerte dedicate al Singles Day 11.11, una delle feste più apprezzate dagli amanti degli sconti (e un’ottimo modo per ingannare l’attesa del Black Friday). I prodotti tech in promozione sono tanti ma a questo giro andiamo a scoprire quali sono le migliori Power Station da acquistare a prezzo scontato nello store!

Singles Day 11.11 Geekmall: ecco le migliori Power Station in promozione

Crediti: FOSSiBOT

Scegliere una stazione di ricarica è utile non soltanto per gli utenti amanti di viaggi e campeggio, ma anche come soluzione contro i black out a casa. Inoltre le Power Station possono essere utilizzante “semplicemente” come hub per collegare più dispositivi insieme; insomma, hanno una grande utilità e in determinate occasioni possono essere un manna dal cielo. Le offerte per il Singles Day 11.11 di Geekmall vedono protagonisti alcuni modelli FOSSiBOT e non solo, con prezzi a partire da meno di 400€.

C’è FOSSiBOT F1200, in sconto a 389€, ovviamente con spedizione gratis dall’Europa: nonostante il prezzo accessibile si tratta di una stazione con una batteria da 1.024 Wh e 1.200W di potenza, in grado di alimentare fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Il sistema UPS garantisce il funzionamento ininterrotto, il tutto con un basso livello di rumore (solo 60 dB). F1200 è l’ideale per il campeggio dato che pesa solo 11,5 kg e presenta dimensioni abbastanza compatte.

Chi guarda alle soluzioni premium può optare per FOSSiBOT F3600 Pro, in questo caso con una batteria LiFePO4 (da 3.849 Wh) ed una potenza in uscita CA di 3.600W. Inoltre è possibile collegare due pacchi batteria aggiuntivi (acquistabili separatamente) per arrivare ad una capacità di ben 11.520 Wh. La stazione può alimentare fino a 13 dispositivi mentre le ruote e la maniglia retrattile permettono di spostarlo facilmente, come fosse un trolley. Tra le altre alternative c’è la stazione SolarPlay Q2501, accompagnata da un pannello solare T200: l’ideale per viaggi e gite all’aperto, con le migliori tecnologie per la sicurezza, 12 porte in uscita, ricarica rapida e completa in 1 ora e mezza, una batteria LiFePO4 da 2.160 Wh, fino a 2.400W di potenza, sistema UPS e tanto altro. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le