Perplexity lancia il nuovo personal shopper: al Black Friday si compra con l’AI!

A pochi giorni dall’inizio del Black Friday, Perplexity prova a rivoluzionare il modo in cui gli utenti potranno fare shopping nel giorno più conveniente dell’anno. Il celebre motore di ricerca con AI, infatti, ha lanciato una nuova funzionalità che permetterà di effettuare acquisti direttamente tramite la conversazione con il chatbot, senza mai dover lasciare la pagina oppure visitare i siti dei prodotti.

Perplexity rivoluziona lo shopping con la nuova funzione “Buy with Pro”

Crediti: Perplexity

Si chiama “Buy with Pro” la funzione che permette agli abbonati Pro di Perplexity di fare shopping con l’AI, grazie ad un nuovo pulsante che comparirà automaticamente sulle inserzioni dei prodotti trovati dalla ricerca. Come incentivo, tutti gli ordini effettuati con questa nuova funzione potranno godere di spedizione gratuita, oltre a poter usufruire di un sistema di checkout semplificato che richiederà soltanto l’inserimento dei dati di pagamento e dell’indirizzo.

Con Buy with Pro sarà possibile anche utilizzare la funzione Snap to Shop, che permette di inquadrare un prodotto con la fotocamera per trovarne il prezzo migliore online direttamente tramite Perplexity. Queste nuove funzionalità, tuttavia, saranno inizialmente disponibili soltanto negli Stati Uniti e in collaborazione con la celebre piattaforma di e-commerce Shopify.

Al momento, purtroppo, non sappiamo se e quando Buy with Pro di Perplexity sarà disponibile nel resto del mondo, e se prima o poi anche gli utenti gratuiti potranno usufruire di questa particolare modalità di shopping.

